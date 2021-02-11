本周FOCUS．採訪手記：「大抽獎」攻略

【明報專訊】本周末（30、31日）便是2021/22小一入學統一派位階段的申請日子，每年這個時候，總有一班家長為孩子的未來而苦惱。統一派位俗稱「大抽獎」，講的就是運氣。去年記者有朋友特意搬到41名校網，為女兒鋪路爭入傳統名女校，家人也一度猶豫，但朋友說：「無論如何都有一次機會，不博，不甘心。」從交表到放榜的那段時間，日盼夜盼，但似乎又沒什麼可以做；到放榜那天得知「中獎」，朋友高興得淚流滿臉，笑說比自己結婚那天還要感動。

雖說「大抽獎」以運氣居多，但亦不代表家長可以「翹埋手」等運到，今期請來兩位升學專家梁永樂和趙榮德，提供一些穩中求勝的策略，還未拿定主意的家長不妨參考一下。

今期，亦帶來人氣靚媽Coffee的專訪。記者身邊不少媽媽級朋友都愛跟着她做瑜伽keep fit，但原來Coffee的兒子「伯伯」亦有不少粉絲！記者有幸一睹伯伯的真人風采，他不但是個充滿好奇心的孩子，而且「腳骨力」驚人，因為當天我們走訪多個拍攝地點，還要行很多梯級，才兩歲的他不但沒有扭計要抱，而且能大步地一口氣走完二三十級樓梯，令在場人士都大感意外。Coffee說可能是平日行山的成果，記者卻認為，伯伯是遺傳了媽媽強勁的運動細胞呢！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第330期]