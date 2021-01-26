家家有禮：新春「福」杯 暖意滿瀉

【明報專訊】大家準備好迎接新的一年了嗎？新春佳節臨近，正是送鼠迎牛的好時機。華懋集團商場旗下九大商場——希爾頓中心、好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心、好順福購物中心、迎濤灣商場、富豪花園商場及豪景花園商場，為大家帶來福氣滿滿的「春暖花開迎牛年」，齊齊接福，祝大家新一年轉個好運！其中沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場設有「繁花庭園」打卡場景，讓大家一見福牛沾好運，與家人朋友同享幸福牛年！

此外，華懋集團商場為大家特設新春限定消費禮遇，送上以炮竹迎新歲為主題設計的迎春接福利巿封禮品套裝及盛載着滿滿心意的暖意「福」杯，讓大家感受新春暖意，共度豐盛牛年！

◆INFO

春暖花開迎牛年新春裝置

日期︰即日至2月28日

票價︰上午10:00至晚上10:00

地點：沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場

查詢：2699 7202（希爾頓中心）

■送新春暖意「福」杯

華懋集團商場送出新春暖意「福」杯予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：2月2日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]