家家有禮：環保利市封 寓意牛年大豐收

【明報專訊】牛年將至，大家都期待新一年有更好運程。南豐集團旗下商場特意設計了多款賀年利市封，以不同物料配合與別不同的牛牛造型，與大家一同送舊迎新，迎接牛年！其中中環Nan Fung Place「牛牛織布利市封」設計內有乾坤，除了採用環保物料製造，更可以升級再用，成為時尚的隨身萬用袋，適合放置消毒濕紙巾、潔手液等，既方便又時尚。

此外，Nan Fung Place亦推出「富貴安康利市封」，祝願大家牛年花開富貴、健康平安。設計以優雅綠色為主調，封面上的大小金牛身上燙金，彷彿在豐盛田園中享受收成，寓意今年大家都能享受努力耕耘的豐碩成果。此利市封亦以環保物料製作，減少為環境帶來浪費。各款利市封於推廣期間在商場內消費滿指定金額即可換領，更有機會換購限量版新春牛牛公仔回家過肥年！數量有限，換完即止。

◆INFO

富貴安康迎金牛禮品

換領日期：1月29日至2月11日

換領地點：中環Nan Fung Place地下顧客服務處

查詢：3184 0488

*活動最新資訊請留意商場Facebook專頁

■送利市封及新春牛牛公仔

Nan Fung Place送出「富貴安康利市封」及限量版新春牛牛公仔予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖）

截止日期：2月2日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第330期]