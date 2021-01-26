升小選校：疫情、移民潮 不影響熱門校收生 小一「大抽獎」 專家教部署

疫情、網課和移民潮，會否為這屆小一「大抽獎」帶來全新局面，是不少準小一生家長關心的課題。（黃志東攝）

注意事項：統一派位雖然靠運氣居多，但家長也要留意心儀學校餘下多少學額作大抽獎。（黃志東攝）

【明報專訊】2021/22小一入學統一派位階段將於1月30及31日（周六、日）接受申請，過去一年的疫情、網課和移民潮，會否為這次「大抽獎」帶來全新局面？家長該如何部署？

文︰顏燕雯

模特兒：Ariel

2021/22年度小一自行收生結果早前已公布，獲分配學位成功率達46.4%，是近年新高，加上突如其來的移民潮，會否變相令「大抽獎」的競爭減少，學生更容易被派往心儀學校？

升學專家梁永樂認為，即使自行收生階段成功率創新高，都不太左右統一派位階段的結果，「不論今年或過去多年，自行分配學位階段都是派出一半學額，受歡迎學校基本上一定『收爆』，所以一定有一半學生成功。反之，統一派位是按學生隨機編號去派位，成功與否，運氣成分居多」。

值博率僅限於甲一乙一

當然，有些數據也具參考價值，他說︰「學校在自行階段超收了多少，都反映在統一派位剩餘學額。統一剩餘學額少，被抽中的機會相應低，這是家長的重要考慮。」梁永樂建議，若心儀學校剩餘學額「多」，值博率高，可進取，「但要留意，值博率僅限於甲一、乙一，頂多甲二、乙二，因為若是受歡迎的學校，學生把它放在甲二、乙二或之後，是極低機會被抽中取錄的」。

談及現在學校不時要以網上授課，既然大家都是「自學」，有人質疑那何須讀傳統名校，倒不如轉軚讀Happy School。梁永樂笑言，這也不代表在「大抽獎」時，會令傳統名校「爭崩頭」的情况減少，因為家長普遍是「說的多，做的少」，「以報直資、私立的情况所見，今年選校形勢其實沒太大轉變」。

疫情下「一切從簡」 叩門位或減

他反而提醒，疫情下，不少學校收生都「一切從簡」，叩門形式或存在變數。加上據聞有些受歡迎的學校都傾向「留一手」，顧及弱勢學校的收生需要，所以未必會用盡叩門位，「我會建議家長宜抱『盡力積極準備，平常看待結果』的心態，因為今年的叩門成功率或較以往更低」。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]