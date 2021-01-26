【明報專訊】今年多個校網都有新的形勢出現，升學專家趙榮德有以下的分析，值得家長參考。

14網（東區）

心儀學校填甲一乙一 乙二、三以退為進

問：原本在12校網的番禺會所華仁小學搬到北角的14校網，如心儀此校，有什麼填表建議？

答：番禺會所華仁小學有新校舍，加上有直屬中學香港華仁書院，自然受家長歡迎。14校網的家長，如在自行分配學位階段已選擇此校，來到統一階段，必然以「1-1-1」繼續在甲、乙部第一志願填寫。至於乙二和乙三，不要填大受歡迎的學校。謹記，填表策略並非要把心儀學校順序填於乙二、三、四志願，因為一般受歡迎學校放乙二已經不能派到，所以要以退為進，選一些獲派機會比較高的學校。這些學校一樣教學認真、重視品德培養，可能只是比較低調。

40網（深水埗區）

學校數目多 可較進取

問：40校網今年有多校都有超收（世襲生），雖然此網學校多，但口碑亦是兩極化，如何填寫，方可以在選擇受歡迎學校之餘，不會跌入「寶校」？

答：這校網可說群龍無首，以排位來說，有10間較受家長歡迎，而受歡迎與不受歡迎，都是一半半。至於何謂寶校？如以世襲超收額排位法來看，我會把排位最後的2、3間說是寶校，這些學校都擁有「負超收額」，證明不太受家長歡迎，如有興趣知道是哪間可以私訊問我。至於此校網填表方式可以少少進取，因學校多，大家未必會集中填一兩間。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]