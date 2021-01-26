言語自聊：選擇性緘默症

【明報專訊】記得數個月前的一個早上，Konnie姑娘一走進治療室，第一個個案，就是一名愁眉深鎖的媽媽帶着4歲兒子家樂（化名）來求診。很多時候，其實小朋友的問題都不大，只是父母過分擔心，但聽完媽媽的說法後，Konnie姑娘也了解到家樂棘手的情况。

在家話很多 在外不說話

「家樂比較害羞，但平時在家裏說話很多。與姊姊相比，他的說話能力稍遜，不過我以為只是一般男孩子的語言發展比女孩子慢。而且家樂也會跟我們說故事、玩玩具，語言能力似乎不弱；一直到進了幼稚園後，即使去年已讀畢幼兒班，教師仍然跟我們說，家樂在學校裏一直都沉默，一句說話也沒有，懷疑他語言發展遲緩，着我們帶他做評估。」

「起初，我們也不以為意，畢竟家樂在家也會說話；去年真正面對面上學的日子不多，加上家樂比較怕生，這似乎也解釋過來。但因為教師的評語及建議，我們也盡量帶家樂到不同的地方，接觸不同的小朋友，希望解決這害羞的情况。可是，家樂沉默的情况似乎愈來愈嚴重，現在無論在playgroup、遊樂場，以及所有在家以外的地方，他都不會說話。情况好的時候，他會點頭或搖頭回答其他人的問題；但有時他連這些動作也沒有，情况真叫人擔心。我也不知道他待會做評估的時候會不會說話。」家樂媽媽深深嘆了一口氣。

聽完媽媽的陳述後，Konnie姑娘懷疑家樂有「選擇性緘默症」（selective mutism）。選擇性緘默症屬於焦慮症的一種，小朋友患者在社交的時候或在陌生的環境下表現得很緊張，不會說話，只有在比較放鬆的情况下才會說話，而且情况持續1個月以上。

家長參與治療 效果大增

由於選擇性緘默症不常見，所以患者往往會被誤以為害羞，甚至是自閉症譜系（autism spectrum）。也因為他們不擅社交，加上評估時不說話，容易被誤診為語言發展遲緩。根據家樂媽媽的說法，家樂的選擇性緘默已經持續了差不多大半年。由於在家和在外的語言能力有明顯的分別，也沒有因為適應了校園生活，或是認識了新朋友而好轉，所以我才有這個懷疑。

幸運的是，家樂在Konnie姑娘的治療室似乎不太緊張，竟然在熱身過後肯說話。語言評估後，家樂的語言發展和同齡相差不遠，接下來的，當然是如何令家樂在家以外的地方說話。

治療的一大方向是家長訓練，我和家樂媽媽合作，先在治療室內慢慢加入陌生的職員參與我們的遊戲，引導家樂說話，然後協助媽媽將訓練伸延到其他生活環境，讓家樂在媽媽的協助下嘗試和其他人溝通。經過一段時間的努力，現在的家樂雖然還是比較害羞，但在陌生環境下已經不如從前般緊張，有時還可以勇敢地表達自己的想法呢！所以除了及早診斷和治療外，爸媽積極的參與對選擇性緘默的治療成效有莫大的幫助。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第330期]