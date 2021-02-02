試前準備：應戰呈分試 讀得多≠解得透 專家5招 提升閱讀理解能力

圖一）圈關鍵詞：考試時，可以邊看邊把每個段落的關鍵字句圈起，以幫助自己快速提取資料，回答問題。（沈雅詩攝）

【明報專訊】踏入2月，標誌着下學期正式開始，也意味着小五學生很快要面對第一次呈分試！由於首兩次呈分試，將直接影響孩子在升中「自行分配學位」 的排名，因此不容有失。眾多科目之中，不少人都認為中文科難度最高，加上佔分比例亦重，究竟可以怎樣應付呢？是否從小讀多些書就可以順利過關？港大學者羅嘉怡認為「大量閱讀不等於有閱讀理解能力」，閱讀時，家長要從旁引導，教孩子小心看題，找着題目關鍵字，才有機會過關。

文︰沈雅詩

中文科由聆聽、說話、閱讀和寫作4範疇組成，香港大學教育學院助理院長（知識交流）羅嘉怡指出，若論考試，一定以閱讀和寫作佔分最重，「因為單單一篇閱讀理解，已經可以考到學生多方面的能力，包括字詞解碼、提取表層信息、綜合、推論、鑑賞評價等」。亦因為這些能力並非靠背誦課文可以得到，往往考起不少小學生。

讀到「鈍」 未能「悟」

一直以來，大家都鼓勵小朋友多閱讀，以提升語文水平。可是，有些孩子縱然平日很愛看書，甚至大量閱讀，但在考試時，卻仍然像看不懂題目，也不太會抓重點，究竟問題出在哪裏？羅嘉怡解釋，大量閱讀不等於有閱讀理解能力，「古人常說，多讀會頓悟，但其實小朋友本身無生活經驗和知識，假如沒有人從旁引導，給他方法去讀，只會讀到『鈍』，卻未必『悟』得出來」。為此，她歸納了幾個閱讀策略和應試技巧，家長不妨趁未來幾個月，替孩子多加操練。

要訣1：先看題目 找問題重點

考試時，應該先看題目，抓住問題的重點，究竟是問「為什麼」？抑或「怎樣」？再帶着這些問題去看文章，那便會更快、更易找到答案。

要訣2：圈關鍵詞 組段落主旨

學生要邊看邊圈關鍵字詞。以《昭君出塞》一文為例（圖一），每段或每兩三段，一定有一兩個關鍵詞/句，把它們圈起來，再組合起，便已經知道段落主旨。另外，有時作者在寫作手法上，會故意在文章開首的第一句或最末一句，作為關鍵句，以帶起整篇文章的背景、脈絡，以及事情的起因，宜多加留意。

要訣3：拆解字詞 猜測意思

閱讀文章時，或會碰到一些不理解的生字，學生可透過不同的蛛絲馬迹去猜測詞語的意思。例如不知道「匈奴」是什麼，但見到這個詞語有「專名號」，便猜到它是一個名詞；而緊接的下一句「匈奴的五個首領叫單于」，由於只有單位、機構或國家才有首領，因此，可進一步排除「匈奴」是人名。

要訣4：用刪除法 減少干擾

閱讀理解卷總有歸納段意的題目，而且多是選擇題，4個選項有時又會十分相似，旨在干擾學生。考生可使用「刪除法」，先把肯定是錯的答案刪去，減少干擾的因素，答對的機率自然增加。

要訣5：代入情景 產生觀點

對文章人物作評價，是小五、小六中文閱讀理解常見的題型。應訓練孩子在平日閱讀書本時，習慣地把文章的情景，在腦海中產生影像，因為一定要感受到情節的起伏變化，才容易產生觀點。

忌籠統答法 引例支持論點

以《管仲和鮑叔牙的故事》一文為例（圖二），題目問及：「你對鮑叔牙有什麼評價？他有什麼地方值得你學習？試解釋說明之。」學生便需要通過文章對鮑叔牙的言行描寫，想像一下他是一個怎麼樣的人，他為人大方？慷慨？心地善良？體諒別人？切忌以籠統的「好」或「不好」等字眼去答題；另題目說要「解釋說明」，則表示答題時，學生要引用例子去支持論點，因此要言之有物，避免陳腔濫調。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]