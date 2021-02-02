家家有禮：圓碌碌12生肖 「紅」運滾滾來

【明報專訊】圓碌碌，金銀滿屋！最圓最可愛的迪士尼TSUM TSUM角色化身12生肖，要跟大家拜個早年！TSUM TSUM米奇穿上當旺的牛牛服飾，與一班好友一邊舞醒獅，一邊扮演圓渾大吉，並去到朗豪坊「迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會」，齊齊整整祝賀大家吉星高照！

除了拍照，想shopping的大小朋友也不要錯過商場4樓通天廣場的「迪士尼TSUM TSUM 12生肖主題限定店」，裏面首賣12生肖迷你公仔及過百款精美商品，其中包括12生肖造型的賀年精品如揮春、利市封、對聯及立體掛飾等。朗豪坊更特別設計迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋，當中包括「瀛」格利市封及喜慶立體揮春，LP CLUB會員於商場即日消費滿指定金額，即可免費換領。

◆INFO

迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會

日期：即日至2月28日

時間：上午11:00至晚上11:00

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

查詢：3520 2800

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋

朗豪坊送出迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第331期]