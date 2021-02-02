採訪手記：新作者登場

【明報專訊】很開心，踏入2021年，《HappyPaMa教得樂》有幾位新專欄作家加入，從不同角度，分享他們教養孩子的心得。其中最新鮮熱辣的，有今期第一次和大家見面的福建中學附屬學校校長徐區懿華（Eva）。拜讀Eva校長在「窗邊的小荳荳」所寫的文章，才得知她童年原來缺乏家庭溫暖，既得不到父母的愛，也是師生眼中的不受歡迎人物。但沒料到這些坎坷的經歷，卻可以化成祝福，讓她更有同理心，即使今天貴為校長，也願意俯身傾聽孩子的心聲。

新欄目「教女無方」的作者蘇菲媽，同樣是資深教育工作者，她是中學副校長。但所謂「能醫不自醫」，雖然蘇菲媽教學生有一手，卻不代表她可以馴服自己的女兒，在育兒路上，這位副校長媽媽，一樣充滿血淚史！但為何「一嚿飯」又反叛的蘇菲，最終可負笈英國牛津大學呢？家長們一定很感興趣，那便要繼續追看蘇菲媽的專欄了！

認識「解鎖孩子心」一欄的作者陳志耀（Tommy）多年，他是活躍於教育界和基督教界的生命教育工作者。Tommy出生基層家庭，小時候要隨父親在街上擺地攤，讀書成績欠佳。後來Tommy遇上一位愛心爆棚、願意和他同行的老師，這位老師不單替他免費補習，還讓他感受到自己是一個有價值、值得被愛的人。亦因為這樣，Tommy立志成為別人的生命導師，陪伴在低谷、困惑的孩子一起成長。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第331期]