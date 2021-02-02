家家有禮：emograms笑臉球 笑口常開

【明報專訊】問你新一年的願望是什麼？當然是日日笑口常開！哈哈笑臉人人樂見，時代廣場特意找來匈牙利視覺藝術家和設計師kissmiklos，首次在香港以其招牌的笑臉球（emograms）為設計靈感，透過佈滿由emograms設計的新春限定巨型藝術裝置、互動打氣專區及藝術展覽，希望為過去一年日日戴口罩的香港人帶來無盡燦爛的happy faces！

同時，時代廣場亦推出限定的手鞠球「富貴團圓」利市封及「好事成雙」利市袋，一套8個利市封，包括4個印有不同手鞠球圖案的圓形設計款式，和有4個印上手鞠球設計的傳統長形利市封，手工精細；而利市袋則是大紅色調配搭一抹金色，極具新年氣氛。顧客消費滿指定金額即可換領。

◆INFO

金銀滿屋福滿年

日期︰即日至2月28日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣時代廣場

查詢︰2118 8888

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

■送「富貴團圓」利市封及「好事成雙」利市袋

時代廣場送出「富貴團圓」新春限定利市封及「好事成雙」利市袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]