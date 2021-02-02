家家有禮：童繪利市封 為重病孩子圓夢

【明報專訊】雖然疫情反覆要留家學習，小朋友仍可以發揮藝術天分和創意。早前昂坪360聯同慈善機構願望成真基金（Make-A-Wish Hong Kong），舉辦利市封設計比賽，以新年願望為主題，共有近1500名幼稚園及小學生參與。籌得善款將幫助患有重病的兒童實現新年願望，為病童人生帶來最真摯的祝福、力量及快樂。昂坪360又找來本地著名插畫師Helen Tam與其原創角色菠蘿油妹妹為利市封畫龍點睛，以各組冠軍的手繪設計為藍本，配搭可愛的畫風及精緻的卡通插圖，印製成「Make A Wish！童夢成真」利市封，把小朋友的童創手繪100%呈現大眾眼前，每一筆、每一畫都注滿孩子純真的祝福。

3款冠軍手繪作品連同菠蘿油妹妹別注版（合共4款）利市封，將會送給願望成真基金受惠者、得獎參賽者及其學校，以及透過昂坪360 facebook專頁發送給市民。詳情可留意360義工隊facebook專頁：www.facebook.com/360caringteam。

■送昂坪360利市封／利市袋

昂坪360送出昂坪360×願望成真基金「Make A Wish！童夢成真」利市封及昂坪360 DIY開運利市袋連畫筆予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]