家家有禮：蔬果利市封 寓意豐碩收成

【明報專訊】對農民來說，新年願望當然是五穀豐收，不過即使是一般都市人，都樂於看到「豐收連年」的喜悅！元朗YOHO MALL形點今個農曆新年以豐足常樂、五穀豐收為主題，設計了優雅文青風的「菓碩豐盈」利市封，巧妙地配合商場剛開設的YOHO Urban Farm，展現都市農莊內4款色彩斑斕的農作物：番茄、五彩椒、蝶豆花及玉米，感謝大地賜予豐碩收成。

此外，商場亦準備了「豐盛樂食」環保食物袋，上面印上清新的蔬果圖案，可用來盛載美食；更聯乘場內售賣有機產品的商戶，推出多項精選優惠，貫徹推動優質健康生活的宗旨。商場同時推出「豐收連年」3連賞，送出潮流服飾及年貨必選購物贈券，讓大家喜迎新歲。

◆INFO

YOHO MALL

「菓碩豐盈」利市封

換領日期：即日至2月11日

換領地點：元朗YOHO MALL

查詢：2554 0023

（註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送利市封及環保食物袋

YOHO MALL形點送出「菓碩豐盈」利市封及「豐盛樂食」環保食物袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第331期]