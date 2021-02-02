家家有禮：屯門「牛」大玩食字賀年

【明報專訊】勤奮努力，是牛在大家心目中的傳統形象，今年既是牛年，屯門市廣場決定打破既定形象，大玩食字，以色彩繽紛的三角幾何拼貼與「牛」有關聯的日常物品，包括牛角包、牛仔褲、牛頭和牛奶盒，創作出一套4款「牛氣逼人」利市封，祝願牛年送福，與大家喜迎牛年！例如「牛角掛書」利市封，是以富貴紅色突顯金黃牛角包圖案，形容古人一邊騎牛，一邊在牛角掛上書本閱讀的勤奮好學精神，寓意「學業進步，聰明伶俐」，送給小朋友最適合。

屯門市廣場又準備了新年暢旺禮盒供S+ REWARDS會員換領，當中包括「牛氣逼人」利市封、「牛年暢旺」揮春及「屯公廟」交通御守八達通套一個，一口氣得到滿滿牛氣祝福！

◆INFO

屯門市廣場「屯市報喜」特色賀年禮品

換領日期：即日起換完即止換領時間：中午12:00至晚上8:00

換領地點：屯門市廣場1樓中央廣場禮品換領站

查詢：2450 7782

（註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送新年禮盒及開運風車

屯門市廣場送出新年暢旺禮盒與開運風車予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]