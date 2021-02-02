家家有禮：「六腹」金牛型爆賀歲

【明報專訊】提到新年最受歡迎的顏色，除了大紅，還有黃金！擁有一身肌肉的金牛祝大家身體健康，牠除了現身LCX，帶來「金牛滿屋」、「六腹齊來」、「人緣爆燈」3個賀歲打卡位，還現身金牛賀歲利市封之上，健碩金牛隱藏在屋仔牛奶盒內寓意金牛滿屋、六腹齊來，設計既有特色又別具意義！而牛奶盒及牛奶樽造型的揮春及福字則希望為大家帶來幸福滿滿的祝福，祝願大家都可如金牛一樣，不單身壯力健，更擁有健美體態！

現只要於LCX消費滿指定金額，即可免費換領限定版「金牛賀歲利市封」；讚好LCX facebook及Instagram更可免費換領限定版「金牛福字及揮春」一套，禮品數量有限，換完即止。

◆INFO

金牛賀歲 六腹齊來過新年

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海港城海運大廈3階LCX正門

查詢：3102 3668

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送「金牛賀歲利市封」及「金牛福字及揮春」

LCX送出「金牛賀歲利市封」及「金牛福字及揮春」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第331期]