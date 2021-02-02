親子筆陣．窗邊的小荳荳：每個孩子都需被愛

【明報專訊】日本作家黑柳徹子撰寫的《窗邊的小荳荳》，是啟蒙我教育思想的一本作品。內容講述與我小時候一樣、是別人眼中「頑劣學生」的小荳荳，遇上凡事包容、誨人不倦的小林校長，小荳荳因小林校長一句勉勵「荳荳啊！妳真是個好孩子！」而改變。

黑暗的童年時代

5至10歲，是我人生首個黑暗的時代。母親離家出走了兩次，平日沉默寡言的父親跟我說了我懂事以來最長的一席話：「你媽媽走了，因為妹妹還小，會跟着她，將來她長大後也會回來的。」母親後來也有回家，但沒過幾天又跟父親大呼小叫，進進出出。一個幾歲的孩子，不論心理還是生活上，都活得不知像人還是像鬼。或許是逃避現實或太無聊，我開始萌生不同的鬼主意，家中每個角落的東西都被我搜遍，能玩的、不能玩的，都被我一一「肢解」，如電視機、錄影機、電話、黑膠唱盤、可接駁米高峰的卡式播音錄音機等，拆完再砌回，運作正常沒有爆炸就是了。家中所有書籍包括《讀者文摘》、家庭健康指南等，都被我拿出來重讀數十遍；連電視播放無聊至極的賽車節目，我也會反覆看完又看，呆呆看着技術人員要用多久換車胎。

在學校裏也不見得好多少。班上測考名次每况愈下，跌至排名尾三，手冊滿佈「欠交全部功課」字樣。一個姓甘的老師用上更「甘」的方式對待我，經常大力地扭着我的耳朵以致我雙腳離地。當同學們都靜靜地上課時，我就是要把前面或後面的同學弄得生氣至哮叫，又或把同學的東西收起來戲弄一番。我試着實踐圖書中頑童所做的一切，氣得所有老師都提醒同學不要跟我這個「曳人」玩。

願意俯身傾聽的小林校長

10歲時，我看了《窗邊的小荳荳》這本書，感覺像看到天國的入口。書中的小荳荳，是一個令一般學校教師也感到頭痛的孩子，後來她轉到一所名叫「友緣學園」的學校，在電車教室裏上課，每天不但可以按時間表選擇先學哪一科目，更有願意俯身傾聽她的小林校長。

小林校長在我人生中出現，震撼之處，在於故事令我感受到一個內心充滿憂傷、沒人關心和理解，更沒有人明白需要和困擾的孩子，好像找到一條康莊大道，在他那裏找到力量。接下來，我幾乎每晚發夢自己在這所學校上課……相信誰也沒料到，當年我這顆小荳荳有朝一日會成為一校之長，有機會為很多孩子創造一個不一樣的世界。這個專欄，我將寫下昔日的小荳荳當上校長後，如何發掘更多小荳荳，並帶他們走進不一樣的世界。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]