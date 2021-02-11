教大GPS：疫情下的自由遊戲

【明報專訊】自從2017年課程發展議會更新的《幼稚園教育課程指引》公布後，「自由遊戲」一詞，在幼兒教育界隨即冒起。該指引提議半日制及全日制幼稚園，應每天分別安排不少於30及50分鐘，讓幼兒自由遊戲，亦可在活動區域自由走動。學校不但紛紛為教師提供自由遊戲的相關培訓，也讓家長認識及了解自由遊戲對孩子的正面影響。從筆者的網絡可見，大部分幼稚園以大肌肉室或空置課室等空間較大的場地，並多配以大型及低結構物資（例如石頭、紙箱等），讓孩子自由遊戲。然而在新冠病毒疫情下，幼稚園多次要暫停面授課堂，於是，提倡自由遊戲的使命，便落在家庭上。

筆者近期跟不同的家長朋友閒談，鼓勵他們在家抗疫期間多給予孩子自由遊戲，卻發現不少家長對自由遊戲都有所誤解，包括是定義、遊戲空間和物資。

由幼兒自行主導遊戲

有家長表示給5歲半的孩子很多自由遊戲的時間，利用不同物料，跟孩子製作了很多勞作，「她（孩子）近日學懂利用水果網製作不同形狀的花朵了」。收到對方的照片，的確很別致；但再多問一句幼兒如何「學懂」，家長便沾沾自喜的表示跟孩子一同觀看YouTube影片並跟着步驟製作。然而，自由遊戲的要素是必須由幼兒自行決定、主導及自由發揮遊戲的玩法，成人不應有既定的學習目標，只需着重遊戲的過程及樂趣。這個做勞作的例子，有既定的步驟過程，並未讓幼兒自由發揮，因此未完全符合自由遊戲的要素。

亦有家長問及：「我家沒有學校這麼大的空間，如何儲存物資及自由遊戲？」可能家居空間未必能進行如學校般的大型遊戲，但自由遊戲也有屬靜態，毋須佔用大量空間。亦有4歲半幼兒的家長表示，「未有疫情前，我都會給孩子大大小小的紙箱，讓他自由設計不同的玩意。但疫情後，恐防速遞的紙箱沾染病菌，所以沒有給他自由遊戲了」。紙箱的確是一種可塑度高的物品，能有效地發揮自由遊戲的要素，然而它並非唯一選擇。紙箱的確難以消毒，但在日常生活，仍有很多可消毒的低結構物品，可讓幼兒自由創作感興趣的遊戲，展現遊戲的自主。例如：水果種子、水果網、粟米皮、魚鱗、衣夾、牙籤、舊衣服、飲管、橡筋、鈕扣等。幼兒是玩的專家，只要成人提供數量愈多，種類愈多元化的物資，不論空間與物資的大小，幼兒的創造力也會很大，自發的遊戲點子就會愈多。

從上述分享可見，自由遊戲產生的首要條件，並不在於物料的選取或空間的大小，而是成人的心態。若然有很大的空間，有多元化和多數量的低結構物料，但成人規範着幼兒的玩樂過程，就未能讓幼兒做到各師各法，這遊戲就不自由了。

文：馮詩韻（教大幼兒教育學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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