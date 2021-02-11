新春DIY：自製七彩米通 新春添「脆」味

10歲的柏朗（左）跟7歲的妹妹昕蕎（右），合力炮製朱古力脆脆米通，賣相和味道也不錯，最適合一家人新年時享用。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情陰霾下的新春，雖然氣氛不及以往，但農曆新年始終是中國人最重要的節日，即使不能和大伙親友一起慶祝，但一家人合力炮製賀年美食、粉飾家居，也是甜蜜溫馨的事。送上以下DIY米通小食和賀年風車掛飾示範，祝願大家新年快樂，闔家平安！

（註︰本版相片模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：沈雅詩、顏燕雯

小模特兒︰柏朗、昕蕎

可可米代替 毋須炒米

賀年美食多不勝數，但部分應節食品製作難度甚高，未必適合親子下廚。今次，小兄妹柏朗和昕蕎，便試做一款簡易版的客家人過年必吃小食——米通。換上可可米，毋須再費力炒米，簡單易製作之餘，最重要的是，口味更貼近小朋友，肯定吃得笑逐顏開。

■朱古力脆脆米通

◆材料︰

．可可米 200克

．棉花糖 200克

．白朱古力片 80克

．無鹽牛油（室溫）70克（分2份，1份50克，1份20克）

．粉紅色食用色素

．彩色朱古力針

◆做法︰

(1)在微熱的鍋上放入棉花糖，加入50克牛油，不停攪拌，直至棉花糖完全融化。其間要注意爐火溫度不要太高，避免焦燶

(2)加入2至3滴粉紅色食用色素，攪勻

(3)倒入可可米

(4)把可可米和棉花糖漿攪拌至完全混合，黏在一起

(5)把混合好的米通倒入預先鋪上牛油紙的器皿上，壓平

(6)用熱水「坐融」白朱古力片和20克牛油

(7)把白朱古力漿放入唧花袋，在米通上唧上喜歡的花紋

(8)撒上彩色朱古力針，多少隨個人喜好

(9)把米通從器皿上取出來，用刀切成方塊，完成

[Happy PaMa 教得樂 第332期]