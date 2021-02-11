本周FOCUS．採訪手記：媽咪，我本簿呢？

【明報專訊】今天是年廿八，大家洗邋遢了沒有？跟以往過新年不同，今年因疫情關係，大伙兒的團年飯、拜年活動也許都要取消；仍可保留的少數應節活動，相信就是一家人合力大掃除了！太複雜的清洗工作，孩子的確未必幫得上忙，但收拾自己的玩具、上課用品，他們絕對有能力做得到。

趁新學年學執枱

這段日子經常要上網課，身邊太多家長朋友抱怨，有時教師說要拿某本作業、書簿、畫筆甚至牧童笛等用品時，小朋友都會大叫「媽咪」，要求家長幫忙去找。有些要在公司上班的父母，甚至須透過電話「遙控」子女到哪裏找書簿。其實，只要平日讓孩子一起整理自己的學習用具，他們便會記得擺放位置，當教師一提出要求，他們便能輕易找出來。新一年，大家都大個仔大個女了，第一件要做好的事，便是好好管理自己的學習用品。

因應「留家過新年」的特殊情况，我們今期教大家動手做新春美食及賀年飾品，為這個非一般的農曆新年添一點喜慶氣氛。最後，相信今年大家的祝賀語都是以健康行先，除了身體健康、疫情快退，記者也祝福大家來年保持正面樂觀的心境，一家人開開心心過每一天。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第332期]