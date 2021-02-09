家家有禮：惹笑港漫 邊睇邊學廣東話

【明報專訊】小朋友熱愛看漫畫，皆因它顯淺易明，情節時而輕鬆、時而刺激，令人忍不住追看。但本地出版的漫畫寥寥可數，寫廣東話的更是少有。最近一本新出版的本地作品《消失的12守護》，便是一本針對高小至初中讀者的兒童漫畫。全書對白以粵語正字寫成，並以深受小朋友歡迎的冒險故事作主線，內容輕鬆惹笑，滿載正能量。故事講述百貓村內的樂璇池，一天數以萬計的樂璇珠及12瑞獸突然消失，長老決定派嘻嘻波去找回他們，而嘻嘻波在旅途中遇上了一個活潑生鬼的功夫小子，兩個人決定一起踏上冒險之旅。

《消失的12守護》由本地著名漫畫家鄺彬強擔任主筆，配以全新畫風創作，令人耳目一新。值得一提的是，此書找來研究語言學的文學博士邱健恩，為所有對白作正字翻譯，又為每個單元故事作「咩字都廣」廣東話用詞註解，以及於書末執筆「粵語雜談」專欄，讓小朋友和家長都可以輕鬆地學習更多廣東話正字。

◆INFO

《消失的12守護》

價錢：$88

銷售點：luckycatland.com、各大漫畫店

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■送《消失的12守護》漫畫

Luckycatland送出《消失的12守護》（廣東話特別版）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖）

截止日期：2月16日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第332期]