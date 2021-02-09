童讀好書：牛牛當繪本主角 教做人道理

【明報專訊】牛年將至，說起牛牛，大家會聯想到什麼？硬頸或是牛脾氣？原來在繪本故事內，不少牛牛都表現溫柔、機靈或好奇。不如聽聽Room For Life繪本．空間創辦人王淑蕙（Apple）推介以下繪本，或者可以改變大家對牛的感覺。

很多繪本故事都以動物做主角，當中以可愛的豬仔或威猛的獅子較常見。Apple指出，相比之下，以牛為主人翁的繪本不算多，牠們不一定是以勤力或成熟的形象示人，可以是任性、聰明或有理想，性格不一。她推介5本繪本，正好展現牛的不同個性。不妨在新年期間，和孩子一起看應節的牛牛繪本。

勇於追夢

《牛爬樹，真的嗎？》的故事主人翁是一隻充滿好奇心的牛女娜娜，她滿腦子是新奇有趣的想法，其中之一是想飛上天空。可惜她身邊的牛姊妹們卻大潑冷水說「怎麼可能」，沒半點興趣。直到有天，娜娜和一條食素的飛龍成為朋友，飛龍教她爬樹及飛行，其間其他牛牛見狀後，即打破之前的想法，對飛行產生興趣，一起參與學習。

Apple提到，當和孩子說夢想等題材時，不時也會說上這個故事，鼓勵孩子勇於嘗試及學習。

《牛爬樹，真的嗎？》

作者、繪者︰梅莉諾

譯者︰賴云倩

出版︰格林文化◆

任性的代價

《貪吃的牛小花》的主人翁小花是頭固執、任性又貪吃的乳牛，因她經常吃，身體較強壯，因而經常要求其他牛遷就她，即使農場主人想改變她這個性，但都徒勞無功。直到有天小花因為吃太多番薯南瓜，肚子脹脹很辛苦，才知道任性的代價。

《貪吃的牛小花》

作者：石井桃子

繪者︰中谷千代子

譯者︰米雅

出版︰道聲◆

和平與反戰

《愛花的牛》故事發生於西班牙，主角是一隻公牛叫費迪南，他的性格和其他公牛不同，當其他公牛愛跑、愛跳及愛抵角時，費迪南只想靜靜地坐在橡樹下，聞聞花香，平靜地生活。但有一天，費迪南被誤認為是一頭強壯兇猛的鬥牛，因此被送去參加比賽。當觀眾期待他會與鬥牛勇士決一高下時，費迪南卻坐在場中央，任憑鬥牛勇士的挑釁，他也無動於中，只是留意場內女觀眾的鮮花頭飾。

Apple指此書於1936年出版，至今面世逾80年，屬經典之作。故事內容宣揚反戰及和平，可是在1930年代西班牙內戰期間，曾被列為禁書，到二戰時間，也遭德國納粹列為焚書書單之一。後來於2017年被改編成電影，登上大熒幕，廣受大眾認識。

《愛花的牛》

作者：曼羅‧里夫

繪者︰羅伯特‧勞森

譯者︰林真美

出版︰遠流◆

勿以貌取人

《蘇菲愛唱歌》故事中的蘇菲是一隻很有音樂天分的黃牛，她和父母在鄉郊生活，平日最愛唱歌和彈琴。有天，她在報紙上看到大城市舉辦音樂比賽，於是決心去參賽。

當她到達大城市後，想加入樂團時，卻處處碰壁。例如她想加入由河馬及大象組成的樂團，卻被嫌她的身形太細小；牛樂團也不歡迎她，因此團是由乳牛組成，嫌棄她是黃牛。最終她因膚色、身高及體型的各種因素，被不同樂團拒於門外。後來蘇菲發現其他動物也有相同遭遇，因此她聯同這些動物組成名為「音樂之友」的樂團參賽，更有出色表現。

《蘇菲愛唱歌》

作者、繪者︰傑佛瑞．培納

譯者︰賓靜蓀

出版︰天下雜誌◆

牛牛競選12生肖

農曆新年當然要講講12生肖的故事。玉皇大帝為了選出12種生肖動物，因而舉辦了一場動物比賽，可是落力參賽的牛為何會成為第二名？為何貓又會落選，這些情節會在故事內逐一解開。雖然12生肖的故事，大家或許耳熟能詳，但Apple認為《十二生肖的故事》圖案及表達手法生動有趣，值得推介。

《十二生肖的故事》

作者/繪者︰賴馬

出版︰親子天下

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第332期]