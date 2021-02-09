家家有禮：辦年貨帶招財貓回家

【明報專訊】日本常滑市是招財貓的故鄉，新年時如果可以拜訪當地，固然可一沾好運氣，但明白大家因疫情難以往日本旅遊，新地旗下3大商場：北角匯、荃錦中心及新領域廣場不但推出「招財喵寶」利市封給大家換領，更從常滑市引入一系列招財貓限量版精品，組成多款「招財喵寶」開運福袋，讓市民購買賀年用品及抗疫物資的同時，可換走代表好運及招福的心意禮品。

8款利市封代表8大心意，當中各款顏色、日本傳統圖案「和柄」、花紋及祝賀語均象徵不同的吉祥寓意；至於福袋，除了包括1套8個利市封，更有多項日本直送招財貓精品。現於北角匯即日單一消費滿$300加The Point by SHKP會員800積分，荃錦中心及新領域廣場即日單一消費滿$600便可換領利市封一套；北角匯即日單一消費滿$2000加10000積分，荃錦中心及新領域廣場兩間商戶消費合共滿$8000便可換領開運福袋。

◆INFO

「招財喵寶」利市封及開運福袋換領

日期：即日至換完即止

地點：北角匯、荃錦中心及新領域廣場

查詢：2805 6605（北角匯）

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

■送「招財喵寶」開運福袋

新地3大商場送出「招財喵寶」開運福袋予《HappyPaMa教得樂》讀者，內裏包括2套8個「招財喵寶」利市封、日本手製招財貓擺件1個、招財布袋1個，以及開運錢包1款。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者可於2月10日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：日本招財貓的故鄉在哪裏？

[Happy PaMa 教得樂 第332期]