家家有禮：徜徉風車海 如意吉祥

【明報專訊】風車象徵幸福和吉祥，寓意轉來好運、快樂和健康，今年大家可以試試轉換看風車的地點，由室外轉移到室內！

今個農曆新年，Mira Place以環保形式製作出「風車村」，這個「如意風車海」新年裝置，包括集合近200個紙風車組成的「浪漫絢麗風車海」和「持續幸福風車鞦韆」，另亦有高達6米的「如意風車塔」，寓意牛年豐盛安康。此外，Mira Place商戶於新春期間提供多個低至3折的新春購物及美食優惠，指定日子場內更會大派精美的環保紙小風車，為大家送上祝福，牛年添好運。

◆INFO

Mira Place

「如意風車海」環保新春裝置

日期：即日至2月25日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴Mira Place 1中庭

查詢：2315 5868

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

■送花開富貴利市封及Her Own Words現金券

Mira Place送出花開富貴利市封及Her Own Words現金券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

有興趣的讀者可於2月10日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「如意風車海」新年裝置由多少個紙風車組成？

[Happy PaMa 教得樂 第332期]