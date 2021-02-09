國際親子台：跟孩子說錢好嗎？

【明報專訊】在不少家長眼中，金錢教育也像性教育、生死教育一樣，不用那麼早跟孩子說。一方面，或許是擔心過早向孩子談金錢，他們會變得功利市儈；另一方面，大抵是我們普遍生活也不成問題，未至於要憂柴憂米每事說錢。但以上想法，其實都假定了談「金」是一件不好、負面的事，卻忘了金錢教育所帶來的好處。

學習決策過程

買什麼？不買什麼？為什麼要買？什麼時候買？到哪裏買？這裏每個問題也是一個選擇，也是每一次購物過程中，我們應問的問題。現在網購盛行，很多時自己在瀏覽網站中也忘了問這些問題，因而買了很多根本沒有經過理性思考的商品。在日常生活中，如跟孩子去超級市場時，不妨多示範及解釋你為何選這不選那，你是如何運用金錢在日常貨品中的。這是身教之餘，也讓孩子知道，你會邀請他一同作決定。

分辨想要和需要

這個課題是大人與小朋友也應好好學習的。對我們來說，按下網購的一刻，到底是想要（want）還是需要（need）。當我們跟孩子逛街，經過琳琅滿目的玩具店，孩子一定是什麼也想要，但想要不代表有需要，看到想要的東西，可以讓孩子建議他的決策選擇，才一同決定。金管局的《小小理財師》便有一集影片解釋「想要和需要」的分別，家長不妨與孩子收看。成人了解孩子的心理，以及讓孩子明白自己的內心世界，是金錢教育的第一步。

收入分配包括分享

大部分的理財教育是收入與支出的分配，有沒有想過，分享也是理財的一部分？我跟孩子看過一本書名叫Moppy's Saving Plan，內容是有關小狗看見一個漂亮的音樂盒很想買，於是努力儲錢，最後儲到足夠的錢到商店打算購買時，看到路上有小免子窮得連上學的文具也買不起，於是小狗打消買音樂盒的念頭，把儲起了的錢，改為買文具送給小兔子。最後牠並沒有因此失望，反而發現這樣更有意義，更有滿足感，從此牠便把收入分為3部分：spending（支出）、saving （儲蓄）及sharing（分享）捐贈。 我想，教導孩子從小明白「施比受更為有福」的道理，也是金錢教育中的重要一步。

說錢不是不好，分別只在於我們跟孩子談的重點是什麼。以上3個課題，難道不是愈早知道愈好嗎？

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第332期]