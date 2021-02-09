童繪遊樂場：特別的繪畫主題（上）

學生作品——請小朋友以農曆新年作畫題，孩子帶來一幅遊戲人物造型作參考圖，還以堅定語氣說：「牛年仍會繼續玩這個電腦遊戲，所以用來繪農曆新年主題是無問題的。」幾經交涉，才肯在人物頭頂加兩隻小牛角和一些農曆新年元素。

【明報專訊】經過一連數期的繪畫主題探索，相信大家對此已有基本認識。我從事藝術教育多年，還有一些「特別的繪畫主題」，非常有趣，想和大家分享。

我有一名初小學生，從小到大只喜歡以「飛機」作為繪畫主題。還記得家長在報名時已千叮萬囑，希望老師能在主題方面作出適切的引導，幫助小朋友的作品更趨多元，以免影響他在視藝方面的基礎和發展。看看躲在家長背後的小孩，正在忘形地把玩着手中的飛機，翻飛亂舞之時，口中還喃喃配上引擎聲響，真箇樂在其中。

「飛機」終遠走高飛

經過數堂，我倆逐漸打破隔膜，孩子也對我示範所繪的各種飛機投以欣賞目光，我亦看過他視如珍寶的各種飛機玩具和書刊，心裏也由衷佩服他在這方面的熱誠和投入。眼見時機成熟，我嘗試以不同的視覺方向，教他繪畫飛機的不同透視圖，以表現出飛行時的動感；此外，還加入一些不同的背景襯托，終於，飛機縮小了並飛往畫紙上方的小角落，也順利切換成一幅以「風景」為主題的畫作。但想不到在皆大歡喜之時，家長為獎勵孩子，竟為他送上一大盒飛機模型！

年近歲晚，孩子畫作多以來年生肖作主題，但在電腦遊戲的「萬有引力」之下，為達到目的，我不得不作出妥協和平衡……

文︰Mr. Liu

（Art Playground視藝老師）

[Happy PaMa 教得樂 第332期]