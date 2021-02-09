幸福拼圖：家庭幸福源自陪伴

【明報專訊】香港生活忙碌，家長也忙於兼顧工作及家庭。根據本會「香港家庭幸福指數」，要達至「家庭幸福」，「家庭團結」和「生活平衡」是兩個非常重要的元素。「家庭團結」包括家庭相處時間、家庭氣氛、家庭責任、關懷及支援；至於「生活平衡」，則是指追求平均分配工作、個人和家庭時間等，取中庸之道，避免傾側向單一方面。

「我想屋企人聽吓我講嘢」

俊仔（化名）性格衝動貪玩，是教師眼中的「滋事分子」。最初和他相處，他總喜歡把自己的物品拋來拋去，我提醒他時，他總會回應「爛咗再買」。之後慢慢發現，他十分願意及主動去分享自己的想法和感受，但每當提到家人時，他便會說︰「我都唔記得上一次同佢哋傾偈多過15分鐘係幾時」、「你話我又做錯嘢，咁咪會見到佢哋囉！哈哈！」原來他的父母長時間都忙於工作掙錢，雖然總會滿足俊仔所有物慾，但卻花很少時間陪伴他。我問俊仔對家人的期望時，俊仔沉默一會兒，然後吐出一句「我想佢哋聽吓我講嘢」。

放下手機 不批判不打岔

每個家庭，各人都需要學習維持「生活平衡」，關注家庭成員之間相處的時間，並在有限的時間中與家人一起尋找有質素的相處。大家放下手機，不批判不打岔，聆聽彼此的想法和感受，亦可以舉行不同的家庭活動，增加家庭成員間的互動和交流，更可以在珍貴的相處中了解彼此。

文：黎鋇澄（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第332期]