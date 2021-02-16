愛心分享 不止新春「例行公事」

寫卡答謝——同樣是小一基層女生，當收到禮物時，立即主動提出寫感謝卡答謝跟她分享心愛玩具的學生。（受訪者提供）

【明報專訊】每到農曆新年，不少學校都會響應慈善機構的呼籲，邀請學生參與「一人一利市」、「紅封包行動」等捐款活動，救恩學校（小學部）新任校長歐偉民認為是一件好事，但同時兼任專做基層關懷工作的工業福音團契（工福）總幹事的他，建議學校和家長都可以多走一步，讓孩子的愛心分享不止是新春的「例行公事」，而是可深化到日常生活中。

每科滲入愛「鄰舍」信息

歐偉民今年把「有愛同行」的主題帶入校園，每科都滲入愛「鄰舍」的信息。眼見疫情之下，本港貧窮人口再創新高，於是在剛過去的聖誕節，學校便鼓勵學生把祝福帶給一班無家者，「先透過基督教關懷無家者協會為學生準備的短片，讓孩子了解無家者的處境，產生同理心，然後再請他們購買超市券和撰寫祝福卡送贈我們身邊這些『鄰舍』」。

不要小覷這一點一滴的教導，孩子原來挺「上心」的，「有家長告訴我，有朝早天寒地凍，小朋友醒起居所附近有無家者，於是央求媽媽帶他去超市買禮券，又買了麵包和豆奶，親手送到無家者手上」。歐偉民又說，學生的關懷行動也不限於金錢，「有一個小一女生，把自己心愛的玩具與基層孩子分享，還拍下短片，逐一介紹每份玩具的名稱和玩法。沒想到，收到玩具的女孩同樣是小一生，她親自寫回便條，表達感動與感謝。當捐贈者收到對方的道謝，亦非常開心，彼此就這樣連結在一起」。

關懷行動不限金錢

他呼籲有資源、有能力的小朋友，今年收到利市後，不要單單為自己儲蓄，應在能力範圍內，學習把這份祝福和別人分享。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]