家家有禮：賞彩燈桃花 喜牛帶來健康財運

【明報專訊】今天是農曆初五，新年喜慶氣氛仍未散退，想於彩燈亭園許下新年願望，或者觀賞巨型招財金風車？未太遲！大埔超級城的「喜牛彩燈賀新春」大型推廣活動一直與大家玩到年十五，更有國際知名插畫師伊芙琳．塔魯納賈（Eveline Tarunadjaja）設計新春裝置，祝大家無論什麼時候都賺到盆滿鉢滿、身體健康！

在電子許願彩燈亭園中，99個彩燈裝置令人猶如置身於萬花筒般，中庭更有兩棵「祝願桃花樹」，能輕易拍出靚靚打卡相。場內有4隻喜牛分別象徵財運、愛情、健康及幸福，為大家來年帶來金銀滿屋、心心相印、福宅平安和幸運吉祥！

■INFO

喜牛彩燈賀新春

日期：即日至2月26日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：大埔超級城C區

查詢：2665 6090

■送牛年添運利市封禮盒裝連美食禮品包

大埔超級城送出牛年添運利市封禮盒裝連美食禮品包予《HappyPaMa教得樂》讀者，包括牛年添運利市封禮盒裝、新地商場×人氣插畫師Thomas Burden限定版2021年月曆、智利Merlot紅酒、樂家杏仁糖禮盒裝及FOOD NATION有機英國早餐紅茶。名額6個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於2月17日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「喜牛彩燈賀新春」場內有多少隻「喜牛」？

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第333期]