親子筆陣．背山傲海：如何幫助子女走自己的路

【明報專訊】之前談到，為人父母者，不能像制度和學校那樣，無視孩子的多元和獨特，逼他們去跑一條不適合、不屬於他們的人生跑道。然而，在這個應試教育制度下，在這個只以分數來評定孩子優劣的教育生態下，父母要怎麼做，才可以幫助孩子走一條自己的路呢？

不要只盯學業 了解興趣特長

首先，要了解子女的興趣和特長。父母要多留心子女日常生活中的喜好，不要只盯着學業。你的子女在學業上是否有特長，在這個應試教育制度下，是很難看不出來的。就算你看不出來，每一次的成績表都會告訴你，每一個教師也會提醒你。如果他對學業感興趣，對考試有特長，這些興趣和特長在今天這個應試教育生態下，必然不會被忽略。因此父母平常應該多留意子女喜歡做什麼玩什麼，不要一見到和學業無關的就漠不關心，甚至多加阻撓。只要他們做的或玩的不是違法或背德的，父母不妨多給他們一點耐心和專心，好好地認識和了解。因為這些非學業的興趣和特長，不管是整甜品畫公仔，打機打波砌模型，寫作或演戲，拍片做YouTuber，日後都有可能發展成他們的職業和事業，都有可能鋪出屬於自己的那一條路。

給予讚賞鼓勵 提供實質支持

其次，是支持子女發展興趣特長。當父母認識和了解到子女的興趣和特長後，就要在兩方面提供實質上的支持。一是精神上的支持。當子女做他感興趣的事時，父母不要以「耽誤學習」或「學這個有什麼用」等理由來潑冷水，反而要給予讚賞和鼓勵，讓他們知道非關學業的興趣和特長也有價值，甚至更有價值；二是行動上的支持。這分兩方面，一方面是以實際行動為子女創造空間。學校的功課繁多，子女平時已沒有多少時間空間做自己感興趣的事。在難得的閒暇或假期時，父母就不要逼他們多上幾個補習班，多做幾份課外練習。就算是有測驗或考試，也不要逼子女把所有時間都用在溫習上。多給他們一點空間做自己感興趣的事，比在測驗考試上多得幾分更有意義。

另一方面是以實際行動為子女提供資源。當父母知道子女的興趣後，應給予他們適當的資源支援。比如子女喜歡烹飪，父母平時可以多買些他們需要的食材讓他們在家嘗試；如果子女喜歡攝影，父母在力所能及的情况下，應盡可能滿足他們對相機設備的需要。不要動輒視之以浪費奢侈而拒絕。如果子女對該興趣有深入學習的動機，父母應該幫他們買相關的書籍雜誌，甚至幫他們報讀相關課程。

要幫助子女走一條自己的路，父母本身也要對這個理念有堅定的信念。有了堅定的信念，父母才能夠更好地做到上述兩點，才可以和子女一起，面對和抗衡教師投訴的壓力、親戚批評的壓力、家長比較的壓力。家長才能夠產生足夠的意志和勇氣，在子女尋覓前路時為他們遮風擋雨，讓他們更輕鬆地去走一條自己的路。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]