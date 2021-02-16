教女無方：你不是真正的快樂

【明報專訊】為人母親的我們，可記起當初知道自己有身孕時，最大的祈願是什麼？相信都是腹中生命能健康快樂成長。

我草擬了20個主題，請有不同年齡層子女的父母，選出最關注的，結果「快樂」贏了溫習、成績、課外活動等主題，大抵父母每天勞心於孩子學業、練琴是一回事，心底所思所念的，仍是孩子是否真正快樂。

蘇菲快樂嗎？發信息給身處另一個時區的她，想不到她立即回覆。蘇菲近期快樂的事，是與一名同學吃着薯片爭拗邏輯問題，談了兩個多小時，還是沒有結論。請現在19歲的她回憶小學時期最深刻的一件快樂事，是小五時與一班同學邊吃飯邊討論金庸小說人物。這就是令她快樂的事。

作為母親，曾以為某些美食、某件玩具、某次高分、某場表演、某項成就，是她快樂的泉源，不錯，她當時真的很快樂，可是多年後深刻回憶的快樂卻是另一回事。

3種快樂 價值感意義感快樂最持久

正向心理學家沙利文教授（Prof. Martin Seligman）在《真實的快樂》（Authentic Happiness）一書中提出3種不同的快樂。第一種快樂是基於官能感覺刺激而產生的愉快感，如我以為的美食玩具；第二種快樂是透過全程投入某事情，經過努力並達至目標而得到滿足感，如我以為的高分、表演、成就；第三種快樂是價值感及意義感，這種快樂較愉快感及滿足感更持久。我想蘇菲至今仍回味着的快樂非來自物質，也非來自成就；也許，她在分享、討論、爭拗中梳理了自己的想法，那份價值意義足以令她深刻銘記。

我並非反對以官感刺激去獲取快樂，那是生活中的調劑，甚好但別指望會持久。第二種快樂應是我們父母努力想方設法苦心為孩子經營的滿足感，君不見我們每天都恨不得孩子全程投入做功課、溫習、練琴等，每天都告訴孩子努力便可考得好成績高級數，甚至把孩子感到有價值有意義的追看小說、畫畫、閒聊、發呆、想像的時間都節省下來，鼓勵鞭策他為目標奮鬥，期待達標後的快感。但是，人生實在有太多但是。蘇菲曾經努力操數，但是測驗仍是不及格不達標；曾經日日練琴，但是老師仍是不滿評她不達標；曾經溫習充足，但是考試時漏做一頁，成績跟目標距離更遠了。努力可以達標，但是不一定達標。人生太多先天後天可操控不能操控的但是，若孩子把快樂押在成就達標上，好比把快樂交給命運操控，孩子愈大，愈難尋找真正快樂的事情。

我亦非反對要求孩子努力去達成目標，那是責任；但孩子需要在所努力的事上找到價值意義，那價值意義重點在投入事情的過程而不在結果，那才是快樂的動力，這動力令人無論面對如何失控的結果，也不會影響投入事情的狀態。

蘇菲9歲生日時，我問她最好的人生是什麼？她回答：食得、瞓得、拉得、有書睇。

孩子有令他神馳的活動嗎？父母可以陪伴孩子發掘他感價值意義的事情嗎？願意讓孩子投放時間在這事情上嗎？希望孩子真正快樂嗎？我們仍有花時間在感價值意義的事上嗎？我們快樂嗎？

（交稿之前給家長朋友預讀，她好想了解更多有關價值感意義感的快樂，那麼下一篇就以此為題。交稿之日是蘇菲19歲生日，送上這篇文章，祝她生日快樂，也祝自己生產紀念日快樂！）

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]