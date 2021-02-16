善養救未來：孩子頂嘴 一秒着火

【明報專訊】當孩子不聽話、頂嘴，言行讓我們看不順眼時，大家會如何反應？批評？責罵？懲罰？悲傷？還是無言以對但憤怒之情溢於言表？當我們作為大人，滿以為孩子「趷起條尾就知佢想做乜」時，孩子對我們的「氣場」其實更加敏感，我們的一舉一動，每一個微細表情，都投射出我們對孩子的想法，更影響着孩子的情緒與成長。

調節合適教養方式 非盲目套用

所以，當我們幾個「教育大同」的創辦人遇上Parenting for a Peaceful World這本書，深感這就是一本教養的內功心法，熱切地希望讓更多家長接觸到它。由發起眾籌翻譯成中文，再轉化成一個3年的社區親職教養計劃「善養小童成大同——共構．童行」，我們希望與家長一起反思童年經歷，啟發家長在教養的過程中持續反思，從而調節出一套合適自己家庭的教養態度與方式，而非盲目地學習各式育兒技巧；我們也明白單打獨鬥的教養總是困難重重，因此宣揚「連繫」，協助不同學校與機構成立家長小組，互相支持。疫症期間，大家困在家，我們遂推出網上讀書會，邀請Parenting for a Peaceful World作者兼澳洲心理學家Robin Grille直接解答家長的教養疑難，又開展「父母探索系列」文章……統統放進計劃的網頁與手機App，方便家長隨時隨地重溫，在家學習善養的概念。

憶起童年的心法卡

我們出版的《育兒心法100句》，也成為社工與家長們常會使用的一個反思小工具。有媽媽每天選兩張最有感覺的心法卡，慢慢細讀；有媽媽把一張她認為最有用的心法卡貼在雪櫃門上，讓自己每天出出入入都看得見。編寫這套卡的Michell說：「有次兒子不開心，一直發出不滿意的抱怨聲。不知怎的，我一聽到那聲音，內心就冒起火來，心想他這次又想怎樣！」Michell當時隨手抽出一張卡，上面寫着：「透過跟孩子的關係，我們可了解自己，並提醒自己孩子並非『他們』，而是『我們』。我們也曾感受他們現在所感受的，曾渴望他們現在所渴望的。」Michell看着這句子，就想起自己小時候，因為發出不滿的抱怨而常常被罵。「其實，我最渴望的就是媽媽能夠來抱抱我、安慰我，明白我的感受，接納我不開心。我頓時明白了兒子的感受，原本那煩厭的感覺一掃而空。我拭乾眼淚，走到兒子身旁，抱着他輕輕說：『你看來很難過啊，我抱抱你，我在這裏陪伴着你吧。』兒子抱緊了我，哭了出來，然後慢慢就平靜下來。」短短幾句，卻成為自我反省的重要資源。

為人父母，不止是養育孩子，更是自我成長的機會，因為過程中實在有太多東西要學習了。今年4月中，我們榮幸再次邀請到Robin，將連續4個周末在善養計劃下為我們在網上開講：「亂世中的堅持：以連繫善養孩子」，在這不一樣的年頭，一起共勉。（講座詳情，請留意「善養小童成大同」facebook專頁）

文：張惠侶（教育大同總幹事兼共同創辦人）、黃斯薇（教育大同共同創辦人、香港瑟谷社群共同創辦人）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]