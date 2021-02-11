教大GPS：多元文化教學實踐

【明報專訊】以往香港的非華語學生，主要就讀幾所「指定學校」。一般主流學校的教師，很少接觸他們的機會。直到2004年小一派位機制改變，非華語學生才逐漸進入主流學校。究竟教師應該怎樣理解這非華語議題？如何找到立足方向，以促進教學的長遠發展？

逾半幼園有非華語學生

部分教師可能認為任教學校沒有非華語學生，就不用關注這議題。然而，根據教育局資料，本地幼稚園錄取非華語學生的百分比，在2014/15至2018/19學年期間由53.4%上升至54.5%，即超過一半的本地幼稚園有非華語學生就讀。即使現在沒有錄取非華語學生的學校，也不代表將來沒有教授他們的機會。

社會討論非華語學生，主要集中於他們學習中文的困難。他們缺乏運用中文的語境，學習中文確實不容易。然而，從正面的角度來看，部分非華語學生，如印度裔，英語說話能力較華語學生流暢。有幼稚園教師反映，這些學生在英語活動中能帶動華語學生，使得全班投入學習。那麼，英文科教師不妨善用非華語學生給予華語學生說英語的練習機會，又或邀請非華語家長擔任故事爸媽，向全班學生講英語故事。

有待發掘的「資源」

此外，認識香港居民的多元文化背景也是小學常識科課程指引的學習重點。如果班中有非華語學生就讀，教學可變得生動活潑，如訪問校內的非華語學生，或邀請非華語家長到校分享家鄉食物、服飾、文化。因此非華語學生不止是中文科，也是英文科、常識科教師有待發掘的「資源」。

剛接觸非華語學生的教師，都會與校外機構交流協作。然而，學習多元文化不是舉辦一兩天多元文化日活動，像在旅遊中走馬看花那樣就足夠。教師了解非華語文化，是要在日常相處中，明白他們的文化習俗，才可相互溝通和欣賞，最終予以學生適切的教導。

沒有非華語教學天書

不少報讀非華語專業進修課程的教師，皆期望學到一套專門教導非華語學生的方法。然而，能否建立一套統一的教學方法？實在值得商榷。非華語學生本來就是多元，父親是巴基斯坦裔、母親是華裔的幼兒，以及父母都不懂中文的尼泊爾幼兒，教導他們中文的方法全然不同。教師現時慣用的課程與教學法，是依據華語學生而設計，當中有些假設對於非華語學生來說並不成立。如剛剛就讀幼稚園的幼兒已聽懂粵語，父母能用中文協助學生學習等。重要的是，教師能否覺察到這些假設。例如對非華語學生來說，「母語教學」應否是使用烏爾都語、旁遮普語教學？當我們用「母語教學」來表示中文教學時，有否意識到我們的假設？

香港本來就有不同族裔人士居住，如何在華語與非華語學生的課堂中施教？是教師必須探索的問題。期望各教育持份者共同協作，逐步為學生打造多元文化的教學實踐。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第333期]