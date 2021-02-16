童途有「理」：4至6個月大促進發展活動

【明報專訊】編按：上期〈0至3個月大 發展里程碑〉，談到幼兒在0至3個月大的感知活動發展重點，並建議一些促進發展的活動。今次將話題伸延至4至6個月大的孩子。

視覺刺激活動

寶寶在4至6個月大時，眼睛對焦能力漸增，視野更闊更遠，能辨認熟悉的面孔及喜歡鮮明的顏色。父母可在幼兒的視線範圍內，搖動顏色鮮明和發聲的玩具，當吸引到寶寶注視玩具時，就慢慢移動玩具往不同方向，時或輕碰寶寶的手，利用同步的聽覺和觸覺刺激，加強訓練寶寶的視覺追蹤和雙眼肌肉協調，同時誘發寶寶主動伸手抓取物件，為發展寶寶的手眼協調、空間感和立體感奠下重要基礎。（圖1）

前庭覺刺激活動

前庭系統在這時候開始發展，翻正反應（righting reaction）亦漸趨成熟，當身體傾側一邊時，頭及上身會向反方向傾側以保持平衡。父母可扶着寶寶的盆骨坐在自己的大腿上，然後慢慢將其身體傾側一邊，誘發他的頭及上身向另一邊的翻正反應，刺激寶寶的前庭系統的發展。（圖2）

父母亦可抱起幼兒自轉，或重複將寶寶輕輕向上舉起，給予寶寶不同的前庭覺刺激。（圖3）適當的前庭刺激活動極有助寶寶日後的平衡、四肢協調，甚至學習及專注的發展。

本體覺刺激活動

幼兒在4至6個月大時已能基本控制頭部的活動，父母可多放寶寶於俯卧的姿勢，讓其用前臂或手掌支撐上半身，鍛煉肩關節的穩定、上肢及背肌的力量，以促進日後發展手部精細的活動如執筆、彈鋼琴等。（圖4）隨着背肌日漸強壯，父母可讓寶寶坐在地墊上，以雙手按着地面，學習穩坐地上。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳慧雯（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]