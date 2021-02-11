本周FOCUS．採訪手記：疫下學童的身心發展

【明報專訊】新年假期完結了，教育局早前宣布幼稚園和中小學在農曆年假後可安排不多於全校人數三分之一學生回校上面授課堂，相信小朋友都陸續有機會回校上課。疫情下，我們改變了不少生活習慣，常洗手、公眾地方保持社交距離、隨身帶備口罩和消毒用品等；即使在家，也習慣與家人「共享」空間，學懂如何在互不干擾的情况下上課或工作。現在孩子將重投校園，相信家長都期盼子女用心上課，珍惜與同學及教師互動的寶貴時光。

除了學習，在疫情下很多學界公開比賽都取消或一再延期，對喜歡競賽的小朋友來說，身心發展會受影響嗎？功利一點看，準備升中的學生，若讀書非他們的專長，如果連唯一擅長的課外活動成績表都欠奉，會否影響他們考中學呢？今期就跟大家探討這個話題。

烏龍媽媽選校因禍得福

此外，今期名人親子的主角，是在幕前久未露面的馬小靈。一轉眼，她的大女兒已是中學生，雖然小靈在澳洲長大，但她不打算讓子女入讀國際學校，而是希望他們在傳統學校學好中文，不過這個烏龍媽媽因在「大抽獎」中填錯學校，令兒子誤入傳說中的「寶校」，卻因禍得福，體驗到所謂「寶校」其實也有其可取之處；她更大談女兒由傳統學校轉往happy school的經驗，親身體會到只要選對學校，能對孩子身心發展帶來正面影響，值得家長借鏡。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第334期]