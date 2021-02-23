名人親子：女兒倔強似足自己 馬小靈做媽媽遇上「性格巨星」

Holami（右一）在6歲時寫下我的志願是「上電視」，馬小靈為了改善囡囡的脾氣，特別安排她在Viu演出，實現了她的願望。（受訪者提供）

小貓Nugget是馬小靈（右）為獎勵女兒Holami（左）而領養回來，兒子麥堅（中）也很疼惜牠。「她一直想要寵物，但我怕沒有時間照顧，見她升中後終於用心向學，所以領養一隻貓給她，也因為這隻貓咪，她的脾氣好了很多。」（馮凱鍵攝）

【明報專訊】馬小靈，1990年代開始涉足選美、電台、電視台及配音界，經歷娛樂圈最繁華的年代。可惜箍牙失敗令她一度患上抑鬱，並退出幕前回歸別人眼中平淡的OL生活，朝9晚7，歸家便照顧孩子。不過，對馬小靈來說，做家長也充滿驚濤駭浪，女兒倔強的性格更使她覺得是「報應」，於是主動向母親道歉！

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

退出幕前的馬小靈，之後從零學起做保險經紀，後來轉做地產經紀。最初她還兼職參與配音，2008年生下女兒Holami後，發現公司只安排她配一些大媽角色，把心一橫完全退出演藝圈。她笑言有相士批她旺地產，一直以來業績也不錯，只是中間因為要照顧兒女由全職轉做兼職，現時Holami已升中，兒子亦快8歲，她又恢復全職工作，每星期上班5天半。但為了愛女寧願「移磡就船」，特地選擇在女兒學校附近的公司上班，除了方便每月兩天到學校做家長義工，也想藉此有更多機會跟女兒吃飯或接放學。

一圓出鏡夢 變乖少脾氣

馬小靈坦言從沒想過結婚生子，不過與任職攝影師的丈夫拍拖後，發覺他很喜歡小朋友，而且也是可信賴的人，很想給他生個孩子。「我們沒有刻意計劃，到決定要生時，我都已經38歲，但巧合地就在那時懷孕了。」

Holami小時候肥嘟嘟很可愛，而且對唱歌跳舞和表演都有濃厚興趣，唯一令媽媽覺得棘手的，是她太有性格。「有了這個女後，我彷彿覺悟了什麼，親自打電話給身在澳洲的母親，跟她說對不起。因為女兒就是我的翻版，性格倔強、不能被罵。別的小朋友有本貼紙簿，每每是因為做得好，所以有貼紙作獎勵；她呢？每個貼紙只代表她當天沒有發脾氣。這令我想起自己年少時也跟媽媽有不少衝突，也許這是報應吧。」對於女兒這個「性格巨星」，馬小靈自有她一套方法應付。她知道Holami喜歡幕前工作，特別向電視台推薦她參與兒童真人騷節目，「願望實現後，她果然變得乖了，少了發脾氣」。

女兒壓力大 冒險轉happy school

Holami本來就讀傳統津校小學，但讀書壓力太大令她失去學習興趣，常常為學業哭泣。馬小靈怕女兒抵不住壓力，5年級下學期時替她轉了一間happy school。「我知道這樣做有些冒險，畢竟5年級了，要準備升中，但女兒開心才最重要，所以我替她報中學時，只選了一間band 3學校。」不過，當小學教師見到她的申請表時，認為Holami成績並非那麼差，建議她選擇更好的中學，「那時有兩個選擇，一是英華女學校；二是聖士提反女子中學，我一向對學校的研究不多，看到英華有多點學位，心想機會應該大一點，於是填了它，最後順利入到，我也忍不住哭了出來」。觀察女兒的成長轉變，馬小靈認為學校對孩子的影響很大，「雖然現在只是上網課，不過學校的支援很好，下午有補底班，正好彌補她中文的不足。而且她會自動自覺叫我替她溫書，變得喜歡學習」。

兒子升小誤報「寶校」 錯有錯着

至於幼子麥堅，馬小靈說他毋須父母擔心，「他是個小天使，會反過來照顧我」。不過為兒子選小學時，馬小靈卻不小心「擺烏龍」，但是在誤打誤撞下，反而令她對所謂「寶校」有所改觀。「我初時參觀了一間學校，覺得不錯，於是第一志願便填了它。可是當抽到後，有朋友告訴我：『你抽到青衣三寶之一啊！』那時我才知道把校名搞錯了，那並非我原本參觀的那間學校。」

馬小靈唯有帶着戰戰兢兢的心情去學校迎新日，想知道是否真的如別人所說般那麼差。在學校裏，她問了不少家長義工對學校的印象，他們個個竟讚不絕口！於是馬小靈安心把兒子交給這間學校，「學校行小班教學，教師能照顧每一個學生的需要，校長和教職員亦很有熱誠。我很積極參與學校活動，既做家長義工，又做家教會成員，除了想了解學校更多，也想用我的能力去幫助學校挽回聲譽」。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第334期]