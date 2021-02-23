親子筆陣．蒲公英教室：教育不能失真

【明報專訊】今天是正月十二，在此祝大家事事順心。雖然疫情依舊持續，但新一年仍充滿希望。期待大家盡快回復正常生活，脫下口罩呼吸一口新鮮空氣。

疫情讓很多事情不再一樣，新年習俗也有所改變。科技讓我們即使減少外出，仍能依習俗行事，也從中看到香港人能屈能伸的創意。

疫情引伸無限創意

以往辦年貨，街上總是擠滿人。現在很多人選擇在網上預購，再由商店送貨到家中。今年傳統大型花市規模大減，只賣濕貨，亦設人流管制，令不少人卻步。另一邊廂，小型特色墟市在各區開展，又有人辦「網上新春市集」，利用直播方式銷售，讓大家都能在疫情下感受過年氣氛。

新年「重頭戲」當然是一家人團聚進餐，小朋友逗利市，親朋好友分享近况。以往很多時一家老少到酒家吃飯，但今個農曆新年，晚間禁止堂食，我樂見店家各出奇招，生猛海鮮、豐盛盆菜、熱燙火鍋等均可送上門，在家一樣可以大快朵頤。大家各自在家吃飯，但可利用視像方式，與親友邊吃邊傾。派利市嘛，現時可借助手機程式，即時過戶！科技在疫情期間真的幫上大忙。

實作體驗不可或缺

但不能否認的是，隔着屏幕怎都不能取代真實交流。過去一段日子，無論如何忙碌，大時大節都想跟朋友及家人見面聊天，彼此問候。正如很多家長及學生都希望回校復課，因為他們都惦掛學校、老師及同學，渴望活生生的溝通，不想再對着冷冰冰的熒幕。正如我的教學理念，不是只對着書本空談，死記硬背，而是從經驗學習，讓知識真實地體現。學生在校園相處，也是學習的重要一環，虛擬課堂只是無可奈何的權宜之計，這場病疫讓我們明瞭實際的體驗式學習，始終無可取代。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]