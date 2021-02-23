升學攻略．幼稚園及小學篇：升小看面試表現 迦南、啟思有優勢

【明報專訊】問◢ 小兒下學年升讀PN（學前班），家住紅磡，希望日後有較大機會升讀直資學校如保良局陳守仁小學、英華小學等，現獲迦南幼稚園（黃埔花園）、威廉（睿智）幼稚園／國際幼兒樂園、德萃幼稚園及啟思幼稚園幼兒園（九龍塘正校）取錄，請問哪一間對考K班及升小有優勢？

答◢ 如要讀畢PN班後直升上K班，那麼幼稚園便一定要有直升制度，你提出的4所學校都有這種制度，直升K1應該沒問題。至於想由幼稚園「直升」你那兩所心儀小學，則無一所幼稚園做得到；如想提高取錄機會，就要看看小朋友面試表現及語言能力，這方面比較有優勢的，可能是迦南幼稚園（黃埔花園）及啟思幼稚園幼兒園（九龍塘正校）。

青衣商會將軍澳幼園 校管教學皆出色

問◢ 我們住調景嶺，目前女兒獲得青衣商會將軍澳幼稚園取錄，但我仍在等待迦南幼稚園（麗港城）的候補位。萬一求位成功，從升小角度，應該選擇哪一所？女兒在升小自行派位分數只有15分。

答◢ 參考教育局的質素評核報告，本人給青衣商會將軍澳幼稚園的評級為最高的A++，而迦南幼稚園（麗港城）的評級為A。所以你不用等候補位了，因為青衣商會將軍澳幼稚園確實不錯，無論在學校管理、學與教、自我評核都非常好。至於讀哪一所幼稚園與升官津小學沒有關係，自行派位有15分，可選一些不太受熱捧但教學認真、重視品德培養的學校便有機會了。

德萃龍校 幼園直升小學無煩惱

問◢ 剛剛小女收到St Catherine's（國際英文幼稚園暨幼兒園）英粵班、德萃幼稚園（馬鞍山分校）英普班的2021年K1學位。本人家住馬鞍山，小女升小應該以直資私小為目標。St Catherine's是happy school，升小表現好像不錯，但德萃賣點是龍校，不用煩惱，想問應該如何選校？

答◢ 其實你的問題已經暗藏答案了，因為你問題中表示「升小應該以直資私小為目標」，而德萃是龍校，可以由幼稚園直升小學；St Catherine's雖然不錯，卻沒有直升小學，所以，答案應該是德萃幼稚園了。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第334期]