本周FOCUS．採訪手記：眾校長扮鬼扮馬 拍片唱防疫歌

【明報專訊】好一段日子,學校都無法上實體課,不單學生哥呻悶,好像連校長也按捺不住,要「搞搞震」了。不知大家最近有否留意YouTube上,有兩首MV由一班校長親自傾情演出,先是34位小學校長合力主唱的Beat Covid Mascue(Mask Rescue) Song,之後再「添食」以「校長熱血合唱團」名義,獻唱「《2020》-世界會好番(校園版)」。

雖然記者只是聽了Beat Covid Mascue(Mask Rescue)Song幾遍,但現在就連發夢都記得「We can wear a Mask. We can wear a Mask」、「We can beat beat beat. We can beat beat beat.」,成功「洗腦」;不過,講到搞笑,還不及「《2020》-世界會好番(校園版)」,42位中小學校長參與,最難得是個個都肯扮鬼扮馬,充滿娛樂。

據聞策劃事件的幕後主腦是福建中學附屬學校校長徐區懿華(Eva),找她問個究竟,Eva校長笑言是因為她「貪玩」,「疫情期間,常拍片給學生,拍上癮」,之後才稍稍正經補充,「疫情加上社會氣氛不好,於是我在校長群組提議,不如大家找些搞作,帶些正能量給學生。當時碰巧聽到韋然的Beat Covid MasCue Song,我想,既然大家也要經常提醒學生戴好口罩、勤洗手,不如我們唱出來,效果可能幾好」。沒料到一呼百應,Eva校長遂請校長們各唱一句、各自拍片,再剪輯起來。

首曲於1月尾出街後,反應十分熱烈,令Eva校長心癢癢想再添食,「今次保留部分原有班底,亦加入中學校長一齊玩」。她說,「《2020》-世界會好番(校園版)」改編自陳恩碩的作品,而且今次玩得更大,42位校長分組到不同場景拍MV!想看這班校長有多crazy,可瀏覽www.facebook.com/Eva.Hsu2014

