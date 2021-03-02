親子筆陣．玩創校長：在下一次停課前復課

【明報專訊】不經不覺，新冠肺炎已與我們相處了一整年，在這一年間，無論你是教師、學生或家長，在教育這條路上，我們一起走上了最不容易的一年：教師要忙着研究如何在家和學生上網課，一方面要和其他教師們共同備課，網上處理學校行政事務及評估安排；學生每天都渴望回校，上實體課求知識、學問當然是其中一個原因，但與同學之間實體見面、暢談及玩耍更為重要；家長更不容易，除了應付疫情帶來工作上的改變，疫情初期，還要去搶口罩及清潔物資，更要照顧困在家中，無法上學及無法外出放電的子女起居飲食，多重壓力纏身，實不容易。

近日疫情漸趨穩定，在農曆新年前，教育局也宣布了復課的安排， 學校三分之一的學生可以回校上課，如果學校想讓所有學生回校上課，則需要全體教職員作14日為一周期的新冠肺炎檢測。相關消息發出後，教育界有不同的迴響，有的表示歡迎，因為可保障學童的安全，但亦有認為把責任綑綁在教師身上。

回看過去一年，香港在2020年6月及9月都有兩次復課的經驗，和其他國家及城市復課的操作相近，過去我們也是按以下兩個條件決定復課：1. 當時市面是否有充足的衛生防禦裝備？如果有，便可以考慮復課；2. 當時新冠肺炎在社區爆發率是否回復平穩水平？學校會否成為爆發點？今次香港有條件再次復課，但教育局加了新條件，就是要求全體教職員做新冠肺炎檢測，看來是要讓保護機制更加擴大，減低教師之間在教員室內發生交叉感染， 好讓師生在一個更加安心的環境下復課。

今次學校有不同的復課操作，部分學校繼續維持停課，讓所有師生在家中繼續上網課；也有些學校只讓三分之一、而且是高年級的學生回校上課；部分學校同樣只讓三分之一學生回校，但是輪流讓不同級別上學，好使所有學生都有機會回校上課；當然，有些學校全體教師都願意檢測，便可讓全體學生回校上課了。

保護孩子 亦需平衡學習社交

無論校方安排如何，也帶出「可回校上課」的信息，不過，這亦為某些家長帶來煩惱：這一刻，我應否讓孩子回校上課？我從觀察中，發現有兩類型的家長：有一批家長，在疫情期間從來沒有讓子女外出，保證他們不會有任何機會接觸到感染源頭；亦有另一些家長，替子女做好足夠的保護措施後，仍然會維持一定的社交生活，如朋友及家人聚會，也會到郊外遊玩，甚或在康體處所或主題樂園重開後，讓孩子放放電，玩一玩。

家長如何面對疫情，是沒有對錯；學校提供復課的選擇，家長是否讓子女回校上課，也是沒有對與錯的分別。因為子女就是父母最寶貴的小禮物，但如何保護孩子免受疫情影響之餘，也可平衡學習及日常社交生活，這就要考驗家長的智慧。說到尾，不同時代都會有不同的衝擊，可預視的將來，肯定有更多不穩定的社會、經濟及氣候狀况，重要的，不是父母能為子女擋多少，而是如何陪伴他們，一同攜手渡過人生的每一個難關。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第335期]