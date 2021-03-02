親子筆陣．讀樂樂：被罵時要擁抱

【明報專訊】繪本《被罵了，怎麼辦？》講述在小熊幼稚園的教室內，幾個同學聚在一起，開會討論被大人責罵後的解決方法。他們議論紛紛，有的說要大哭一場，有的說要裝聾扮懵，但根據以往的被罵「經驗」，這些似乎都不是好辦法，大人只會更加生氣。有的說要直接道歉，但被罵時雙腿發抖，害怕得根本無法道歉。

討論至此，小朋友開始偏離主題，比併大人發怒時的恐怖程度。有的說當爸爸大發雷霆時，會變得像藍色惡鬼一樣，頭長雙角、口長獠牙、七竅生煙；有的說媽媽生氣時就像妖怪，滿臉通紅，咆哮時嘴裏噴火，狀甚恐怖。

經過一輪熱烈討論後，心思縝密的小蘭提出建議方法：不如給大人一個擁抱。因為當媽媽擁抱她的時候，感覺特別開心，擁抱之後就應該敢說對不起了。

擁抱有愉悅安定的神奇力量

這確是個很好的方法。不少研究都指出，擁抱有愉悅安定的神奇力量。當我們擁抱時，體內會釋放物質，有減壓放鬆、心情舒暢的效果，還會增加親子之間的聯繫。事實上，嬰兒出生前，都是被母親子宮內的羊水包圍着，出生後，父母也會模仿母親肚內的環境，用包被緊緊包裹着細小的身體，以增加嬰兒的安全感。

父母也可多擁抱子女，擁抱是一石二鳥的方法，不僅可平靜子女的情緒，也可放鬆自己緊張的心情。阿德勒的正向教養指出，要先連結情感，再糾正與處理行為，當心情被理解，情緒才會得以緩和，也較能平靜處理事情。那麼該如何連結親子之間的情感？來一個擁抱相信是最直接、最簡單的方法了。

一行禪師《怎麼愛》一書也提到了擁抱對生活的意義。擁抱令人知道自己不是獨立分隔的個體，擁抱時帶着正念與專注，就能帶來和解、療癒、了解和許多快樂。在華人社會，父母對子女的愛大多藏於心底而不會表達出來，相較西方社會，父母較少與子女互相擁抱，這是十分可惜呢！

的確，從小到大，在家裏或學校都沒有人教過，當惹大人生氣時的有效處理方法。小朋友，下次當被父母責備時，不要自亂陣腳，在徬徨無助的時候，不妨首先踏出一步，嘗試緊緊擁抱着父母吧！

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文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第335期]