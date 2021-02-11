親子筆陣．網樂天地：學KOL拍片 小孩更愛運動？

【明報專訊】疫情關係，很多孩子都長期留守家中，家長一面頭痛孩子在網上學習的表現一落千丈，學習進度遠遜預期，另一面亦為孩子長期缺乏足夠運動而煩惱。在家運動的動力低，吃零食看各大平台短片的動力卻很高，使體重日漸增加。孩子對網上各大KOL主播的動向，比課本內容更瞭如指掌。有些家長更因為要在家工作，長時間對着日漸頹廢的子女，摩擦多了，壓力亦到達頂點。

近日有家長向我表示，子女生活規律欠佳，功課表現亦懶散；在聖誕假期後情况更糟糕，因運動場所封閉，更少機會帶他們去「放電」，結果終日在家不停「搞亂檔」，令人十分頭痛。然而孩子最近卻說，想仿效網路KOL般拍片做運動。這名家長大為緊張，擔心他們沉迷電子網路世界。我反而認為，孩子平日都幾乎與世隔絕，如果有一種動力或渠道，令他們主動做運動，亦未嘗不是一件好事。

其實要將運動短片拍得好並不簡單，入鏡的主角要十分熟練每一套動作，要做得比一般人熟練。因為動作中間談吐要輕鬆，所以絕不能馬馬虎虎，如果體能不足或熟練度不夠的話，便拍不出理想的效果。

增加單獨做運動趣味

孩子嘗試製作自己的運動短片，除了可以增加他們單獨做運動的趣味，還能提升他們對每一個動作的要求。為了精益求精，設定周期的練習時間表是不可或缺，總好過終日困在家中對着電腦多過對人，導致網上學習逐漸失去集中力，而長時間缺乏運動，亦不利於健康。

至於短片製作後，會否上傳分享，並不是重點。最重要的是，孩子們在過程中，有運動、有付出，投入過精神與時間，令成功感倍增。希望在這場疫症下，能帶起大家多做運動的意識。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]