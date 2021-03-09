幸福拼圖：「衡」福家庭

【明報專訊】按香港家庭福利會的「香港家庭幸福指數」調查研究報告，家庭幸福可從6個範疇去理解：家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會資源、社會連繫、生活平衡。

最新的報告指出，香港家庭幸福水平處於「一般」範圍（研究團隊將家庭幸福水平劃分為4個層級，分別是良好、一般、偏低、較差），其中在社會連繫、生活平衡兩個範疇都屬於「較差」水平，兩者整體得分低於平均值。想提升家庭幸福水平，便要從這兩個範疇入手。

社會連繫，是指家庭與社會的連結與互動，包括對社區事務的參與和對社會的回饋。家庭與社會若有良性互動，對雙方的發展都有促進作用；生活平衡，則指在家庭生活和工作之間能否取得平衡，達至從兩方面都得到滿足感。工作與家庭生活如取得平衡，則二者可互相促進；若不平衡，二者則相互造成負面影響。以下分享筆者在學校遇到的一個故事，展現社會連繫和生活平衡在家庭的重要。

相處時間增長 學懂體諒

有一名學生生活在單親家庭，與媽媽一起同住。媽媽平日花不少時間工作來養活兒子，所以與兒子相處的時間不多。同時，媽媽望子成龍，希望他用功讀書，有好的將來，所以對兒子學業也有要求，也花費不少給兒子補習，親子關係因兒子學業問題而經常有摩擦。

疫情爆發後，香港市民停工停課，媽媽多了時間在家中與兒子相處。其間，媽媽與兒子溝通多了，明白兒子在學業上付出的努力及難處，兒子因為媽媽的體諒，對其態度也溫和了，雙方也開始願意向對方透露自己的想法及心聲，親子關係也改善了。在疫情較緩和的時間，經學校社工推介，媽媽也參與了附近社區中心的活動，做義工服務有需要的老人家，之後媽媽更邀請兒子一起參與，親子之間的溝通也有增長和改善。或許疫情給大家帶來很多不便，卻是一個契機為這個家庭造就了「平衡工作與家庭生活」及「與社會連繫」，令家庭關係有很正面的改變。

文：孔令璋（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]