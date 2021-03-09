6A爸媽：別把責任向伴侶推

【明報專訊】近日，有家長向我求助，說女兒出現各種各樣的問題，跟他們夫婦溝通後，獲知大概情况。當中最深刻的一句話，出自先生口中——「一日都係佢嘅問題」。他口中的「佢」，就是坐在身旁的太太。

權威是孩子的保護傘

我們都習慣把責任往外推，不容易把責任向自己身上扛。這個案中明顯地夫婦雙方都有責任，只要任何一方忘記了自己當父母的影響力，家庭便會失衡。尤其是爸爸，常常誤會了權威是管教的手段，卻不知道，父母的權威其實是保護孩子的一把傘。

從與孩子對話之中，就可以了解到，誰比較多把心思放在孩子身上，這點其實騙不了任何人。這名爸爸早出晚歸，跟孩子相處的時間自然較少，所以理所當然以為孩子出現的所有問題都是受媽媽影響。可是，父母雙方的影響力是均等的，因為我們都是孩子最親近的人。這名爸爸似乎忽略了，自己也足以影響孩子的行為甚至價值觀。

那麼，什麼是權威呢？在6A品格教育之中，以權威（Authority）最難掌握。權威包含了影響力和威信，當中聯繫着跟孩子的親密關係與自身榜樣。父母利用權威，不為規範孩子，反而是要提供安全傘，保護家庭。是否覺得抽象？的確，所以家長很多時都誤會了權威就是威權、絕對的管教。

善用權威教好孩子

父母要運用權威，先要留意以下3個要點︰

1.先負起做父母的責任：所說的責任，不是要栽培孩子成為一部讀書機器，或是周身刀的技能達人，而是讓孩子在愛的包圍下長大，接受父母無條件的愛。在教養的路上或許會充滿荊棘和挑戰，但為了孩子，還須堅持，不把教養拱手外判，不推卸責任，言教以外更要身教。只有負責任的父母，才會教養出負責任的孩子。

2.由接納開始：還原基本步，由接納孩子開始。如果父母接受不了孩子，他們跟父母的關係必然疏離，又如何運用關係來教養？父母有特別的影響力，是因為父母跟子女的關係又深厚又微妙。要建立親密關係，就必先接納孩子。要孩子認同父母的權威，就是要他們感受到父母的愛是無條件，是完全接納。作為父母的你，又能否有自信地說自己做得到呢？

3. 以身作則：榜樣，是樹立權威的不二法門。如要規範孩子的行為，父母理應以身作則，才可以令孩子有法可依，有學習的目標。很多孩子都是利用眼睛去學習，會模仿身邊人的行為，父母正正就是這個被模仿的對象。父母都做得到，才可以振振有辭要孩子跟自己一樣。權威之中，榜樣就是威信，並不是樣子變得兇狠就是權威，使人害怕不是教養手段。相反，以身作則、潛移默化才是好方法。

父母與生俱來就擁有權威，當孩子行為出現偏差，為人父母者，就當負起責任，不要只把問題推向另一半，而是應該反省自己。世上沒有教不好的孩子，只有不願教養的父母，一起加油吧。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]