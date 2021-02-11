日式育兒記：100%路不拾遺

【明報專訊】我覺得在日本生活，其中一個最令外國人驚訝的一點，是100%尋回失物的機會率。只要記得自己在哪裏遺失，你所失去的東西都一定能夠找到（感情除外）！

我自問極度大頭蝦，人也性急，所以不時會遺留物品在車上或洗手間。在香港曾經遺失過手提電話、相機、八達通等等，大家縱然會說「地上執到寶，問天問地攞唔到」，但其實香港也有不少善心人，曾經有人在facebook上聯絡我，把錢包還給我；也有好心人打電話聯絡我媽媽，問你女兒是否遺失了電話。以我個人經驗而言，大概七成的失物也能找回，我也覺得很幸運。

之後來到日本，發覺這裏更是「大頭蝦天堂」，無論是錢包、電話，只要你記得在哪裏遺失，百分之百找得到。今天，我又再一次遺留了Suica卡在電車上，這一張並非普通的Suica卡，而是我用來上班的Suica卡。一般日本公司也會為員工付交通費，所以大部分員工也會買一張「通勤用」的Suica卡或者PASMO卡。例如我公司每個月包1萬日圓的交通費，每個月我也會把交通費直接增值至Suica卡，「通勤Suica卡」裏面也載有我所有的聯絡資料，所以不見了其實挺麻煩。如果在香港，遺失一張增值了1000大元的八達通，十居其九找不回；但在日本，我有信心一定不會被偷。我出閘時發現不見了卡，便第一時間告知客戶服務中心，但他們說現在沒有發現，要我留下電話。3個小時左右之後，便收到JR打來的電話，說有人把我的卡交到另一個站上，有空便盡快來領取。其實我也一樣，當發現地上或電車上有什麼失物之後，與其裝作視而不見，我也會第一時間交給服務員，讓遺失的人也找到失物，我也這樣教我的兒子，相信這個就是日本社會的運作方式。

雨天「借」傘 有借有還

還記得有一次我去福岡旅遊，把寄給媽媽的明信卡遺失在洗手間，當我回去的時候，發現卡已經不見了，我一心以為被清潔嬸嬸丟了，誰不知媽媽在一個星期後竟然收到明信卡，我也很驚訝！雖然錢包、電話等東西甚少機會被偷，但並不代表日本人不會拿取其他人的東西，他們不會「偷」，但會「借用」其他人的東西，最常見是下雨天時便利店門前的雨傘，我自己也試過被人家「借走」了雨傘，令我相當狼狽。我問日本朋友，他們說日本人是「借用一下」，天晴的時候再到該便利店，可能會找回自己的雨傘！

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第336期]