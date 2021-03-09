家庭有教：維持美滿婚姻的重要

【明報專訊】筆者與家長談「湊仔經」時，不時聽到家長說，自從有了孩子之後，夫妻之間就愈來愈少二人時間，甚至覺得日常溝通的每一句說話，都只是與孩子有關。

其實，任何關係都需要特意經營。美國婚姻心理學大師John Gottman就強調，在孩子出生之後，夫婦都要經常向對方表達愛意，努力維持婚姻關係的完整和獨立。美滿的婚姻關係可以保持家裏的整體氣氛融洽，支持孩子的情緒和社交發展。孩子見到爸爸媽媽之間的甜蜜互動，除了會更懂得與人相處之道外，還會感到更有安全感，更願意接受不同的成長挑戰﹗

表達愛意的方法

要維持美滿的婚姻，夫妻要定期以對方喜歡的「愛的語言」來溝通。所謂「愛的語言」，就是表達愛意的方法。美國作家Gary Chapman就把「愛的語言」分為5類：

肯定言語：以正面及欣賞的說話，讓對方知道你對她／他的欣賞和重視﹙如：「你的耳環真好看！」、「每一次你為我們幾個家庭安排聚會，我都玩得很開心！」﹚。

優質時間：通過行街、睇戲、吃飯、做運動、看展覽、去旅行等不同活動，增加共同興趣，培養大家感情。

贈送禮物：通過禮物表達愛意；禮物不一定要昂貴，一朵鮮花、一包小食、一張心意卡，也能表達愛意。

服務行動：付出自己的時間和感情為對方提供不同的實際「服務」。這些「服務」可以包括做家務、交電話費、拿東西去對方公司、照顧對方父母等等。

身體接觸：牽手、擁抱、依偎、性行為和其他親密接觸都是愛的表現。

不過，無論對方的「愛的語言」是什麼，家長每天都可以在孩子睡覺後或起牀前，特別安排10至15分鐘時間，與對方談及自己的生活經驗，內容未必與孩子有關。家長每個月亦可以特別安排一晚時間「拍拖」，暫時放下父母的身分，關顧對方在照顧孩子以外的生活，如興趣、朋友、工作、志向和理想等等。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第336期]