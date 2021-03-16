沉迷打機：走進子女打機世界 聆聽心聲 助戒癮

【明報專訊】「唔准再打機吖！」會否是爸媽們過去一年說得最多的說話？疫情下，學童經常留家上網課，就算偶爾可上學，也頂多只有半天。於是不少孩子便把餘暇用來瘋狂打機，家庭衝突亦由此而起。怎「收科」？正如今期受訪註冊社工陳澤鋒說，沒收手機、關Wi-Fi、拔電線都無濟於事，唯有家長願意放下成見，走進孩子的內心世界，聆聽他們打機背後的需要，才可平息這場成長風暴。

文︰沈雅詩

談起子女打機這話題，不少家長都大呼頭痛，Emma也是過來人，「真的很困擾、很迷惘」，令她如此心煩的，是其13歲長女Kimmy，「以前可以說是機不離手，她什麼也不做，功課亦不理」。聽到媽媽的控訴，身旁的Kimmy選擇不自辯，直接「認罪」，「是的，我以前很喜歡打機」。

新移民藉打機交朋友

事實上，打機問題一直困擾不少家庭，亦是造成親子衝突的常見原因之一，只是疫情令問題進一步惡化。明愛蘇沙伉儷綜合家庭服務中心註冊社工陳澤鋒解釋，在新常態下，學生經常留在家中上網學習，「攞正牌」使用電子產品，變相更容易接觸到各種遊戲軟件，「去年開始，中心陸續收到家長的求助，指孩子在家裏終日打機，當中由學前幼兒到中學生都有，親子摩擦也因而增多」。

惟他指出，沉迷打機只是「表徵」，反映孩子背後有其他需要，而每個的需要亦不盡相同。以Kimmy的個案為例，背後隱藏的，是她對朋友的渴求。

Kimmy是新來港人士，2019年尾才來到這片陌生土地，礙於人生路不熟，唯有通過打機維繫和建立友誼，「起初都是跟內地的舊同學一起上網玩，後來，結識到一些香港朋友、同學，於是又跟他們一起打」。Kimmy說，打機可以讓她擴闊社交圈子，「其中一個我常玩的遊戲叫《Sky光．遇》，玩時會遇見很多不同玩家，可以結交朋友」。

不過，若非參加了明愛中心的「正向打機」親子小組，Kimmy的心聲，就未必有人聽到。陳澤鋒說，「很多時家長一見到子女打機已經『着火』，不停鬧，根本不會去聽。我常告訴家長，不是要你認同，但至少要明白」。Emma不諱言，之前對女兒沉迷打機的原因只是一知半解，「我原先估計是因為她青春期，所以叛逆，加上我還要照顧另一個3歲多的孩子，沒太多時間陪她，她覺得悶」。

不批判 了解孩子背後渴求

「正向打機」親子小組在去年11月展開，中心依據心理學的3大理論，包括潛能取向（strength-based）、自我決定理論（self-determination theory）和「人生八階」的心理社會發展理論（theory of stages of psychosocial development）來建構8節課堂，讓家長以不批判的態度認識孩子在打機中所獲得的滿足。

「在課堂上，我們不會跟孩子說『打機很差』、『不准再打』等說話，反之會提供一個平台，讓他們每一個都有機會在其他人面前，分享自己最喜歡的電子遊戲、遊戲如何滿足他們的需要等。」陳澤鋒續稱，在過程中，大家都聽到孩子的心聲，也看到他們的另一面，「有些說在學業上，很難取得成功經驗，但打機只是按幾個鍵，便有即時回饋，可以過關、升級，獲得很強的能力感；我們亦看見，有些孩子平日欠缺自信心，從不和陌生人溝通，但當分享最愛遊戲時，卻能滔滔不絕，講足半小時」！

發掘潛能 重拾畫筆減打機

打開溝通之門後，下一步便要發掘孩子的潛能。Emma素知女兒有藝術天分，Kimmy也曾經表達過，喜歡《Sky光．遇》的其中一個原因，是因為這個遊戲畫面很美，能夠欣賞不同風光，於是Emma便鼓勵她重拾畫筆，「她小時候學過畫畫的，我明白現在是網絡世界，於是買了一支電子畫筆給她，讓她在平板上畫」。自從Kimmy投入繪畫創作後，她花在打機上的時間明顯減少，「因為打機久了，也會覺得無聊，想轉做其他事情」。

陳澤鋒形容Emma有很大進步，是很正面的例子，「她成功引導了孩子在打機以外有明確的學習目標。因為很多時，家長只一味禁止小朋友打機，但又沒有提供其他選擇，那就算沒收手機、關Wi-Fi、拔電線，其實都是沒有用，孩子不打機也是無所事事」。

問Emma，Kimmy是否已經完全戒掉「打機癮」？她直言還沒有，但至少「叫得停」，「自從我了解多了她的需要，大家的溝通和關係都比以前好。現在如果我要她溫書做練習，只要早15分鐘預告要她收機，她也做得到」。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]