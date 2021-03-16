家家有禮：一站式親子空間 滿足潮媽孩子Me-Time

【明報專訊】小朋友愛玩，就好像媽媽們愛shopping一樣，各有所需！不過新一代潮媽大多公私兩忙，既要為子女作最好的安排，又希望忙裏偷閒平衡身心，想以最方便又快捷的方式一次過滿足媽媽和囝囝囡囡的願望，可以選擇到有一站式親子餐廳、探索玩樂、家庭購物空間的Donut Village。

爸媽可以一邊在Donut Café品嘗美食，為自己充充電，另一邊孩子可暢玩Café內多元化的遊戲及遊樂設施。此外，家長亦可和小朋友參觀由專人設計教材和課程的D Mind專區，並與《咚咚仔與咕咕喵》卡通動畫中亮相的開心黃巴士合照；媽媽又可在Donut Store盡情購物一番，各自各盡情享受專屬的Me-Time時光。

各位精明媽媽們也大可申請Donut Mom's Club會籍，入會後可得到迎新禮物BRUNO單片三文治機、Donut Café $500禮券，還有熱賣產品優先預訂、免費參加每周為潮媽度身訂做的工作坊或講座等一連串優惠，會籍至2021年12月31日止，愈早入會，着數愈多。

◆INFO

Donut Mom's Club會籍

會籍費用：$680

會籍有效期：至2021年12月31日

Donut Village地址：

荃灣青山公路荃灣段398號 D．PARK愉景新城L1

查詢：Donutvillage@dpark.com.hk

網址：bit.ly/2OsO64V

■送Donut Café好玩好食親子場名額

愉景新城Donut Village送出Donut Café好玩好食親子場名額予《HappyPaMa教得樂》讀者，每個名額包括：1名6個月至8歲（身高130厘米以下）兒童及2名成人入場，享用玩樂設施2小時及換領3杯招牌冬甩奶昔。名額8個，每人可獲名額1個。有興趣的讀者請於3月19日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。（圖2）

問：Donut Mom's Club會籍有效期至2021年幾月幾日？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第337期]