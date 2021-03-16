特教樂與路：生酮小公主

【明報專訊】每逢農曆新年，家人會特別要求我做蘿蔔糕，因為覺得我做的蘿蔔糕最符合他們的口味，是坊間買不到的。今年我一邊刨蘿蔔絲，一邊想起一名學生，她的口味絕不平凡。

飲食療法 減腦癇發作

小安娜，今年8歲，開朗活潑。一次，我到課室看顧學生們午膳，小安娜的午餐令我駐足定神了一會；一碗西蘭花，一塊塊的紅蘿蔔，大大顆的蒟蒻，碗內泛滿了油光。可能我好奇的表情讓身旁的治療師也察覺到，她用堅定的眼神告知我：「沒錯，這是她的午餐！」看到小安娜的小嘴油膩膩，專心地咀嚼。餐盤上還有一杯面層浮着油的營養奶。午餐差不多吃完，治療師細心地把奶攪拌，鼓勵她說：「安娜跟其他同學一樣，沒有浪費食物，做得真好！」

小安娜患上腦癇。腦癇是一種慢性腦部病變，由於大腦細胞過度放電所引起的現象，發作時會出現突發且短暫的痙攣，導致手腳不自主運動、抽搐或神志不清，同時會反覆地發作。媽媽從沒有為意小安娜有抽搐的情况，以為她只是發呆。小安娜發展有點遲緩，很遲才學走路。剛巧有朋友告知她，看畢社交平台上小安娜步行的片段，覺得有點不妥，步姿有點像腦癇症的病人。於是，媽媽帶着小安娜展開了漫長的醫療旅程。

經過多番的診斷及測試，考慮用藥的影響，就在小安娜4歲時，她開始接受了生酮飲食。生酮飲食是一種高脂肪，充足蛋白質，低碳水化合物飲食醫學營養療法，肝臟會將脂肪轉化為脂肪酸和酮，酮進入大腦並取代葡萄糖作為能源，這種狀態能減少患者的腦癇發作。

媽媽經醫生指導下，開始嘗試製作生酮餐。簡單一點，她會幫安娜謝絕澱粉質及糖類。她打趣說，如果到茶餐廳吃下午茶，一個菠蘿油，那片厚厚的牛油就是安娜的下午茶，麵包留給自己。如果是炸雞腿，當然可以連雞皮大啖大啖地咬。汽水及糖分高的飲料都不可，只能用代糖。

DIY生酮蛋糕薄餅 填補心靈缺角

一次小安娜嚷着要吃哥哥的蛋糕，媽媽堅持不給，她哭得很厲害，淚眼汪汪地喊：「為什麼我不能吃？」

其實，有哪個小朋友不愛吃蛋糕、薯條？於是，媽媽下定決心為女兒製作生酮蛋糕，此後在每個家庭成員生日會上，她都可以跟大家一起吃蛋糕。媽媽說生酮蛋糕是由杏仁粉、代糖、牛油及雞蛋製成，其實很高脂肪，味道對普通人來說很一般，但對女兒來說，就是獨有的美食。

媽媽在網上找了不同的生酮食譜，實踐再改造，愈來愈多製成品。我在臉書看過她分享生酮薄餅、蛋撻、芝士條等，當然總看到小安娜滿足的表情。

媽媽用心製作的生酮美食，不但讓女兒吃得健康，還填補了小安娜心靈上的缺角。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]