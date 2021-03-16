營媽在加：融入加拿大文化

【明報專訊】加拿大的大城市如溫哥華，華人聚居，港式食肆、華人超市林立，不少人都說，即使完全不懂說英語，仍可繼續在溫哥華過着港式生活。這正是加拿大可愛的地方，本身是一個多元文化國家，人口增長政策主要靠移民來維持，國策是容許、甚至鼓勵各種族保留本身的文化和語言，背後精神是互相尊重，禁止種族歧視，但亦期望新移民融入社會。

一兩句問候開場白是禮貌

初來加拿大定居，要努力嘗試融入社區，認識不同文化，結交不同種族的人，才可體驗到加拿大多元文化的精神。即使你是一個內向害羞的人，都可以嘗試透過以下方法踏出第一步︰

1. 學懂「吹水」

加國人的交流文化，是做正經事前先「吹水」，即寒暄一下才談正經事，這跟香港人分秒必爭、不講廢話有所不同。不難發現於銀行、各服務行業，即使已有人在排隊等候中，但服務員仍會和顧客談笑風生，筆者常見到急躁的香港人會感到氣憤，覺得加國人辦事效率奇低。當地人見面時，會先問候「你好嗎？」、 「你的周末過得好嗎？」所以，來到加拿大，有一兩句問候作為開場白是有禮貌的表現。

2. 保持友善的身體語言

平日我外出散步或遛狗，不少街坊都甚友善，經過一般都會打招呼。以往在香港，基於防人之心不可無，會避免與陌生人說話；但在加拿大，只要鄰舍貌似友善正常，出入見到，都最好保持歡顏，微笑說聲「嗨」。我自己每天和狗狗散步，由每天一句「嗨」，到慢慢談兩句天氣，演變到傾談共同話題，雖然不是深交，但都可以感受到大部分本地人的友善。

做義工累積經驗 建立人脈

3. 學習不同文化

疫情前，加拿大常有不同的文化節目，例如美食和文化表演。參加這些節目，既可多了解不同文化，亦有機會接觸不同文化的人。事實上要和別人打開話匣子，借助吃的文化就最容易。

4. 做義工累積本地經驗

雖然現在我已有穩定的工作，但偶爾仍會為非牟利組織做義工，支持一些有意義的工作。初回流時，為不同機構做義工，除可擴大社交圈子，也提升自己的語言能力。那段時間，我用普通話和英文主講了不少營養講座，語言能力進步不少。新移民未找到工作前，做義工也是一個累積本地經驗、建立人脈的好機會。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第337期]