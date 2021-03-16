親子筆陣．客座隨筆：再婚前為孩子想一想

【明報專訊】很多時，一對準新人尋求婚前輔導都是基於要借教堂行禮，須滿足教會的要求，但由於很多教會不借禮堂予再婚人士舉行婚禮，導致再婚人士更少主動接受婚前輔導；另外，又有些準新人以為，婚前輔導是幫助他們解決問題，其實大部分接受婚前輔導的人都並非有問題，只是跟近年非常流行的中學生生涯規劃一樣原理，輔導是希望雙方更互相了解，並為未來的婚姻家庭生活作更好的規劃。外國一些研究顯示，婚前輔導可以增加婚姻滿意度及減低離婚率。

別讓孩子變灰姑娘

很多時，再婚人士雙方或其中一方會育有未成年子女，當帶着子女進入新的婚姻，應該如何與子女溝通表達；尤其再婚女性，又如何向前配偶表達，子女需否改姓氏等，都要在婚前好好計劃；最重要還是你的未婚夫是否愛你的子女，如果他不能，請小心考慮他是否一個適合結婚的對象。

此外，你們的生育規劃如何？再婚的女方，會否因為已有小孩而不計劃生育？丈夫的想法是否與你一致？他會否希望擁有自己血緣的子女？如果是的話，他能否平等對待非血緣的孩子，使孩子能在有愛的家庭環境下成長？如果雙方都有子女，在這個新家庭裏，如何幫助大家融洽相處，好讓繼兄弟姊妹互助互愛，避免童話故事《灰姑娘》女主角面對後母及繼姊姊欺負的遭遇？

孩子非物件 需獲聆聽及重視

結婚是兩個成年人的人生大事，父母再婚也是孩子人生中天大的事，這件天大的事會令他們焦慮不安。孩子不是一件可以被隨隨便便放入新居的物件，面對生命中這個巨變，他們需要父母以愛心及耐性，聆聽他們的需要及心聲。如果孩子願意的話，可讓他們參與婚禮其中一個環節，使他們覺得受重視，增加對新家庭的歸屬感。

筆者任職的明光社，正獲民政事務局及家庭議會資助，免費為再婚人士提供婚前輔導服務。服務會使用美國的T-JTA性格分析工具，幫助雙方互相了解大家的性格特質、財務及衝突處理，以及教導父母如何向子女交代再婚的決定，聆聽孩子對父母再婚的想法及需要，幫助孩子融入新家庭生活的技巧等，名額只有30個，先到先得。查詢請致電︰6657 6618。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第337期]