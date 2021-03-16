潮媽寶典：一生一滅 孩子是希望

【明報專訊】香港陶藝家謝淑婷從2000年構思獨特的造陶方式：將實物（如衣服、樹葉、布偶、紙燈籠等）混入泥漿燒製，在燃燒過程中，實物消失，剩下瓷殼，白瓷作品誕生。

創「陶戲」作品

「一生一滅」的造陶過程，就像她10年前所經歷的人生驟變：「從2010到2012年，帶我來的父母相繼離世，而我又帶來兩個新生命。」生死相交點，謝淑婷感慨萬千：「雙親的離開對我打擊很大，兒女的到來分散了我的注意力，是他們給了我憧憬。」子女成為拯救媽媽的天使，絕望時給她希望，又帶給她無限的創作靈感，而創作本身也是她與孩子的親密溝通渠道。

謝淑婷認為，造陶就像寫日記，是生命的紀錄，從中認識自己，撫慰心靈。為人母後，她在創作上有許多新嘗試，意外收穫隨之而至。等待孩子放學時，謝淑婷會在幼稚園旁「抄」畫：用薄如蟬翼的宣紙印下孩童的畫作，再用不同顏色的釉下彩描下孩子的筆觸，接着混入陶瓷泥漿，乾透後放入窰裏燒製，成為一件件「陶戲」作品。「小朋友畫作毫無章法、天馬行空，帶我從另一角度看世界，拉近和兒女的距離，更易交流！」

家有小暖男

兒子5歲、女兒3歲時，他們一起遠赴加拿大辦展覽。當媽媽創作時，孩子在旁為她準備泥漿，哥哥又會揑喜歡的恐龍，妹妹則做波珠，玩得不亦樂乎。最後，這些童趣十足的作品也成為該次展覽的一部分。耳濡目染下，謝淑婷一雙兒女也喜歡上創作，甚至用作品哄她開心：「有一次，女兒不小心把老公送我的古董牙籤盒摔在地上，上面的小鳥木雕機關碎了，我不禁哭了出來。兒子在旁靜悄悄地畫了一張畫給我，還原了牙籤盒原貌，令我破涕為笑。」筆者還記得兒子10個月大長牙時，曾抓起媽媽的手指就用力咬，但見媽媽痛苦呻吟，便馬上鬆開，還懂得環抱媽媽脖子安慰，別小看孩子的敏銳情感，誰家沒有小暖男呢！

去年受疫情影響，大部分課堂轉移網上，謝淑婷因此發展出新的親子相處模式，鼓勵孩子把作文任務編成有趣的劇場創作，並全家參演，拍成短片上傳至影片分享平台：「這激發兒子創意，他還認真練琴為劇場配樂，現在成了網絡小紅人。」世界在變化，科技在進步，孩子在成長，新時代潮媽也要與時並進，才能跟得上奔跑的孩子啊！

《寰聽世界》──「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢周一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]